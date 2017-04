El Eibar pone patas arriba El Madrigal

El Eibar remontó en la segunda parte un partido muy trabado, que llegó al descanso con ventaja del Villarreal por 1-0 y que se resolvió en los primeros minutos del segundo periodo. Tras una primera mitad con buen fútbol y una ligera superioridad local, el encuentro cambió con dos acciones polémicas al principio de la segunda, un penalti discutible a favor del Eibar que se señaló y otro más claro a favor del Villarreal, que no se pitó.



En tan solo seis minutos dio la vuelta el Eibar al marcador y ya cerca del final, llegó el 1-3 que dio el triunfo al equipo forastero a pesar de que por juego el encuentro estuvo nivelado con un Villarreal que apuró sus opciones de no perder con un gol en el último minuto.Con esta victoria, el equipo vasco bate su récord histórico de puntos en Primera División (44).



En un escenario de igualdad, el Villarreal fue capaz de aprovechar una de sus aproximaciones a la meta del equipo guipuzcoano y un perfecto centro de Mario acabó con el 1-0 gracias a cabezazo cruzado de Soriano que pilló a contrapié a Yoel. No se vino abajo el Eibar, pero la siguiente ocasión fue también para el Villarreal en un disparo de Soldado que se estrelló en el larguero (m.26) y a la que dio réplica un minuto después Pedro León en el lanzamiento de una falta que salió alto por muy poco.



El inicio del segundo periodo fue trepidante y decantó el choque. Dio comienzo con un penalti a favor del Eibar señalado en la primera jugada de la reanudación y que Pedro León transformó en el gol del empate. Poco después, una mano del visitante Lejeune en el área propia no fue castigada con penalti y, a continuación, una contra del Eibar puso el 1-2 en el marcador en una acción que finalizó Kike.



El partido había cambiado radicalmente y el Villarreal atravesó por unos momentos de desconcierto, pero el partido no se serenó y dio paso a una fase en la que hubo poco fútbol y muchas fricciones,



Al Villarreal se faltaba tranquilidad, mientras que el Eibar se centraba en mantener la ventaja y tratar de manejar el partido, aunque cada vez con menos llegadas a la meta local. Sin embargo, un error defensivo permitió que Inui hiciera el 1-3 a diez minutos del final en un contragolpe, pero el Villarreal marcó en el 89 y el final del choque fue trepidante.