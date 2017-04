El Coruxo quiere doctorarse ante el Racing en O Vao

El campo de O Vao vuelve a vestirse de gala con uno de los partidos más interesantes de la jornada. El Coruxo, a un paso de certificar su permanencia en la categoría y ocupando posiciones de clasificación para la Copa del Rey, recibe a un Racing de Santander que buscará los tres puntos y ver lo que pase en el duelo en la cumbre entre la Leonesa y el Celta B, para soñar con el liderato.



La visita de uno de los clubes históricos del fútbol nacional, se ha visto reflejado en el trabajo semanal del equipo. Nadie se quiere perder el partido, y toda la plantilla ha trabajado al máximo para ser partícipe del encuentro. No obstante la semana comenzó con malas noticias, al conocerse la lesión de Quique Cubas, que recibió un rodillazo en la espalda y aunque en un principio no se apreció nada grave, al final tenía un problema de vértebras que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego entre cuatro y seis semanas. Tampoco será de la partida Antón de Vicente, que la semana pasada vio su quinta amarilla y deberá cumplir un partido de sanción.



El equipo se ejercitó ayer por la mañana en el campo de Fragoselo, y tras la preparación, jugadores y cuerpo técnico se reunieron en una comida en las propias instalaciones de Fragoselo haciendo grupo.



Rafa Sáez, reconocía que "es un partido que a todos les gusta jugar. Nos medimos ante uno de los equipos grandes del fútbol nacional, y eso siempre llama la atención".



A la hora de hablar de claves del encuentro, Sáez avisa que "está claro por donde puede ir el partido. Es un equipo que solo ha encajado quince goles en treinta y un partido, y eso lo dice todo. Le hacen menos de un gol por partido. Ahí es su fuerte. Además, no podemos olvidarnos que ellos estará expectantes con el partido entre la Leonesa y el Celta B, por lo que vendrán a O Vao a por todas. A pesar de todo no lo van a tener fácil". Sáez se despidió recordando "la importancia de la asistencia de los aficionados".



En el conjunto santanderino, la lista de convocados es la formada por Iván Crespo, Raúl Domínguez, Córcoles, Samuel, Santamaría, Israel Puerto, Julen Castañeda, Álvaro Peña, Héber, Dani Aquino, Carlos Álvarez, Abdón Prats, Gándara, Sergio Ruiz, Alberto, Javi Cobo y Pau Miguélez.