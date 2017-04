El Celta Zorka asalta León

El Celta Zorka regresa del último viaje de la temporada con un gran sabor de boca. Ganarle al líder del grupo, que no había perdido un partido en su campo, y por nueve puntos de diferencia, es motivo más que suficiente como para estar contento. Una temporada más la historia se repite, y al equipo vigués le faltan un par de jornadas más para lograr la clasificación para la fase de ascenso, pagando muy caro el renqueante inicio de competición.



Aunque ninguno de los dos equipos se jugara nada en el choque, la rivalidad existente entre los dos equipos, aumentada el pasado verano, siempre hace que los partidos entre viguesas y leonesas sean intensos y jugados al máximo.



Los primeros diez minutos de juego fueron intensos e igualados. El equipo vigués siempre fue por delante en el marcador, aunque sin grandes diferencias que le permitieran romper el encuentro. Al final de los primeros diez minutos, el empate a quince puntos del marcador era un fiel reflejo de lo que sucedía sobre el terreno de juego.



El Celta Zorka hizo un buen partido a nivel defensivo. Logró mantener una gran intensidad, sin cometer un elevado número de faltas personales, lo que le permitió llegar al encuentro con todos sus efectivos. Esa buen defensa le permitió salir a la contra, y poco a poco comenzaron a abrir brecha en el marcador, llegando al descanso con victoria parcial del Celta Zorka por nueve puntos de diferencia, 21-30.



El Celta Zorka no salió bien tras el paso por el vestuario. Las leonesas le metieron una marcha más al partido, consiguiendo recortar las diferencias, pero sin ser capaces de superar a las célticas. Una canasta triple sobre la bocina de Patricia Benet metió a León en el partido, dejando el marcador en un apretado 46-47.



En los primeros minutos del último cuarto, la igualdad volvió a pabellón de San Esteban. A 2:54 para la conclusión del encuentro, el Aros León se puso por primera vez en el marcador, 59-57. Cristina Cantero solicitó un tiempo muerto. Fue clave, pues el equipo reaccionó y un minuto después el equipo céltico había logrado una buena ventaja en el marcador. A 1:54 para el final, el Celta Zorka ganaba por cinco puntos, 59-64. La defensa volvió a ser clave para que el equipo vigués mantuviera la ventaja y lograra, posiblemente, la victoria más importante de la temporada, pues no podemos olvidar que el cuadro leonés es un serio candidato a lograr el ascenso a Liga Femenina.



El equipo vigués despedirá la temporada el próximo sábado en el pabellón de Navia ante el Segle XXI. Como ninguno de los dos equipos se juega nada, no se someterán a la unificación horaria, por lo que el partido se jugará a las 13 horas para que las jugadoras catalanas puedan volver en el día a su localidad de origen.