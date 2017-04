El Celta B se juega el liderato en León

Una final para saludar al mes de abril. Eso es lo que le espera esta tarde al Celta en el Reino de León donde los de Menéndez tienen la oportunidad de encaramarse al liderato y dar un vuelco a una clasificación que ha dominado con autoridad desde el mes de agosto la Cultural Leonesa.



Una semana después de certificar su presencia en el play-off de forma matemática (a falta de siete jornadas para el final de Liga), el Celta B se enfrenta a un reto mayúsculo: arrebatar a la Cultural Leonesa el liderato en su feudo, donde esta temporada solo han cedido tres empates. Pero el Celta B, cada vez más equipo y más seguro de sus posibilidades, llega a la cita envalentonado por la temporada que está firmando y por el último mes y medio de temporada. Acumulan cinco victorias de forma consecutiva, lo que les ha permitido primero superar al Racing de Santander (equipo con el que marcha igualado a puntos) y colocarse a dos puntos de los leoneses al aprovechar alguno de los tropiezos de un equipo que en el último mes ha dado algún síntoma de cansancio después de una temporada extraordinaria. Con el Racing a la expectativa (esta tarde visitan al Coruxo en O Vao), leoneses y vigueses se juegan el primer puesto de la clasificación. Los dos saben que pelearán por el ascenso a Segunda A, pero el premio doble que supone acabar con el primer puesto es un caramelo muy goloso para ambos.



Alejandro Menéndez no tiene bajas importantes para este encuentro salvo la de Iván Villar, que irá convocado con el primer equipo por la lesión de Rubén Blanco. Aunque tenía a varios jugadores amenazados por acumulación de amarillas, el Celta B supo protegerse para llegar todos a este compromiso esencial. La lista la forman Néstor, Ángel, Alende, Kevin, Agus, Samu, Caste, Robert, Roger, Brais, Gus Ledes, Borja Fernández, Juan Mera, Joao, Adrián, Hicham, Dani Molina, Borja Iglesias y Juan Hernández.



El Celta B no estará solo en el Reino de León porque el celtismo también ha sido consciente de la importancia de este partido y ha querido prestar su ayuda en una cita tan determinante. Alrededor de un centenar de aficionados, reunidos tras una iniciativa de la Peña Irmandiños, se desplazarán a León para asistir al encuentro y alentar a los de Menéndez en busca de una victoria clave. Aunque seguramente habrá más celtistas que se desplazarán desde diferentes lugares para apoyar a los canteranos.



Al margen del momento de forma que atraviesa el Celta B, es imposible no hablar de este partido sin citar a Borja Iglesias, el futbolista que mejor personifica la campaña de los vigueses. El delantero acumula en estos momentos 24 goles, es el máximo goleador de la categoría y hace tiempo que ha batido el récord histórico de goles de un futbolista del Celta B en una temporada (lo tenía Goran Maric con 21). En León confía en aumentar su impresionante cuenta.



El partido podrá seguirse en directo en televisión por la TVG2.