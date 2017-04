Dos caídas dejan sin podio a Javier Fernández

El patinador español Javier Fernández no tuvo su día en la ejecución ayer del programa libre, donde se fue al suelo en el aterrizaje de un cuádruple salto, y se quedó fuera del podio en el Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico de Helsinki, donde recuperó el trono tres años después el japonés Yuzuru Hanyu.



El madrileño parecía acariciar el tercer título mundial consecutivo después de que en la jornada del viernes dominara con gran autoridad en el programa libre, logrando el récord del campeonato con 109,5 puntos, pero se vio sorprendido por el japonés Hanyu, vigente campeón olímpico y campeón mundial en 2014, que el viernes sólo había logrado la quinta marca en el programa corto, y que realizó una actuación impecable al ritmo del "Let's go crazy" de prince y del "Hope and Legacy" de Joe Hisaishi que le valía una puntuación récord de 223,20 puntos para un total de 321,59.



La puntuación tanto de Hanyu como de su compatriota Shoma Uno (319,31 puntos) pusieron el listón muy alto para el cinco veces campeón de Europa. Javier Fernández salió obligado a dar el máximo. Su entrada en el hielo fue espectacular con un perfecto cuádruple, pero después llegó el primer aterrizaje algo desequilibrado. El rock de Elvis Presley impulsó entonces a Fernández a buscar la remontada con una gran combinación de saltos que, sin embargo, se vio truncada en la recepción del otro cuádruple.



La dolorosa caída, en todos los sentidos, dejó sin opciones de revalidar el oro al madrileño, que se vio además apeado del podio al terminar el ejercicio libre en sexta posición con una puntuación de 192.14. La tercera plaza final fue para el chino Boyang Jin comn 303,58 puntos, mientras Javier Fernández era cuarto con 301.19 puntos.



El patinador español, de 25 años, se centrará ahora en desquitarse en el que es gran sueño: lograr el próximo año la medalla olímpica en los Juegos de Invirno de Pyenongchang (Corea del Sur), donde buscará arrebatar el trono olímpico a Hanyu como el japonés le arrebataba ayer a él la corona en el Campeonato del Mundo.