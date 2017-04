El Vgo Basket se juega media permanencia en As Travesas

Jornada importante para el Vgo Basket, que no se puede permitir fallar ante el COB Ourense, mañana a partir de las 12 horas en el pabellón de As Travesas. Los vigueses jugarán sabiendo el resultado entre el Innova Chef y el La Flecha, y un triunfo de los primeros, unida a una derrota de los vigueses, pondría la salvación muy complicada a cuatro jornadas para la conclusión del campeonato.



Por su parte, el Seis do Nadal juega esta tarde en Santiago de Compostela, 18.15 horas, ante un Resalía que podría dejar esta tarde certificada la permanencia con un triunfo ante los vigueses. Los colegiales siguen buscando esa primera victoria de la temporada, que le permita cerrar el campeonato, por lo menos, con una alegría.