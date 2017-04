Sprint final por la salvación y por la fase de ascenso

El Granitos Ibéricos Carballal está obligado a ganar esta tarde en O Grove. El Calmear Rasoerio, a pesar de ser un recién ascendido, ha realizado una buena campaña y se encuentra a cinco puntos de la zona de peligro. El Granitos dispone de cinco jornadas para dejar de ocupar uno de los puestos de descenso.



Goldie Xiria-Saeplast Cañiza



Con la permanencia en el bolsillo el Saeplast Cañiza se enfrenta al líder de la competición sin presión, con lo que puede llegar a sorprender al Calvo Xiria. El problema es que los de Carballo no pueden perder si quieren conservar el primer puesto.



SAR P. Omnium-Magope



El Sar Plastic Omnium no quiere llegar a las últimas jornadas con los deberes sin hacer, por ello hoy solo le vale ganar ante el Magope Seis do Nadal, que prácticamente tiene la permanencia en el bolsillo.



Rodosa Chapela-Emb. Lalinense



Tan solo dos puntos separan a los cuatro primeros equipos que están luchando para lograr los dos puestos que dan derecho a disputar la fase de ascenso. Y dos de estos equipos se miden hoy en Chapela: el Rodosa (tercero) y el Embutidos Lalinense (cuarto). Ambos tienen los mismos puntos (40).



OAR Coruña-Acanor Novás



OAR (sexto) y Acanor Novás (quinto) se verán las caras en A Coruña. El Acanor Novás intentará quemar sus últimos cartuchos y saldrá con la mente puesta en conseguir los dos puntos en juego y seguir soñando con alcanzar alguno de los dos puestos que dan derecho a jugar la fase de ascenso.



Vilatrade-Construcciones Castro



El Vilatrade Bm. Lavadores acaba de abandonar los puestos de descenso y el Construcciones Castro Porriño llega tras vencer al líder. Los dos equipos buscarán la victoria aunque por diferentes aspraciones.



Teucro-Academia Octavio



Cinco finales le esperan al Academia Octavio si quiere mantener la categoría. La primera la jugará mañana en Pontevedra frente al S.D. Teucro Asegrup que ya ha conseguido la permanencia.