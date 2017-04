Raúl González, a un paso de regresar al Real Madrid

El exfutbolista Raúl González, actualmente embajador de LaLiga en Estados Unidos, aseguró que si vuelve a España donde trabajará "será en el Real Madrid" y resaltó que "todo lo demás son especulaciones o ganas de hacer daño".



"Siempre dije, cuando era futbolista, que en el único equipo que iba a jugar era en el Real Madrid y si vuelvo a España será allí. Soy madridista y ojalá en el futuro y pronto pueda trabajar en el club en el que tengo mis sentimientos y donde me gustaría estar", explicó Raúl en el programa radiofónico "El Transistor" de Onda Cero, que apuntaba al 1 de julio como la fecha en la que regresaría a España.



Algunos medios nacionales apuntan a que la llegada de Raúl a Madrid es inminente. El ex capitán del equipo blanco estará la próxima semana en Madrid, y según informa el diario Marca, Florentino y el ex jugador aprovecharán para definir los términos del pacto, que reafirma la política de la entidad de recuperar a los referentes cercanos, como Butragueño o el propio Zidane, y reconocer a las grandes leyendas, desde el fallecido Di Stéfano a Gento, su sucesor en la Presidencia de Honor.



Raúl todavía tiene contrato con BeIn como comentarista y trabaja para LaLiga desde Nueva York, la última parada de su experiencia internacional -primero el Schalke alemán, después Qatar y, finalmente, el Cosmos estadounidense- antes del reencuentro con el Real Madrid, su casa durante dos décadas.



El problema para Raúl, según sostiene El Mundo, es judicial. El ex futbolista está imputado por delitos que incluyen el alzamiento de bienes tras no pagar en una deuda de más de 7 millones en un proyecto frustrado fotovoltaico. Su propia madre, María Luisa Blanco, se encuentra también investigada con riesgo de prisión como él y su recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid fue rechazado y también tiene a una sociedad patrimonial embargada.