Rafa Nadal anula a Fognini y alcanza su quinta final

Rafael Nadal ganó al italiano Fabio Fognini por 6-1 y 7-5 y jugará su quinta final en el Masters 1.000 de Miami ante el ganador del partido que enfrentará al suizo Roger Federer y el australiano Nick Kyrgios. El ex número uno del mundo no dio apenas opciones a su rival, que solo pudo lograr 9 puntos con Nadal desde la línea de saque, donde fraguó un triunfo que le permitirá buscar su primer título en el torneo estadounidense, uno de los pocos grandes que le faltan. El italiano pagó además sus 38 errores no forzados, por 12 del español.



El español entregó su tarjeta de presentación a Fognini nada más arrancar con un juego en blanco lleno de fuerza y efectividad en el saque y agresividad en el golpeo, y en el siguiente, con la misma receta, ya se vio al 40 de la ATP sin opciones de atacar. En el cuarto juego el italiano cometió una doble falta y tres errores que entregaron la rotura en bandeja al español, que mantuvo el servicio en el siguiente y tomó la distancia necesaria (4-1) para ganar el primer set con comodidad.



Ni siquiera con su propio servicio era capaz el de San Remo, que en el sexto juego se puso 40-0, pero se dejó robar el saque con seis puntos seguidos del español, que se puso 5-1 y sólo necesito 25 minutos para hacerse con el primer set en el siguiente parcial.



Fognini no se movía a la suficiente velocidad para defenderse de lo que le venía desde el otro lado de la pista, como para, siquiera, pensar en cómo hacer daño a un Nadal que mantenía el choque bajo un absoluto control.Pero el español también sabía del peligro del italiano, que en 2015 le amargó el año con tres derrotas en cinco partidos, incluidas una semifinal en el Abierto de Río de Janeiro (Brasil) y el Abierto de Estados Unidos.



Pero el partido que se recuerda de aquella serie fue la final del torneo de Alemania, en la que el tenista transalpino perdió los nervios e increpó al español y su entrenador, Toni Nadal, y llegó a gritar en medio de la pista "no me rompas los huevos", en referencia al tiempo que habitualmente se toma el español para sacar.



En los dos primeros servicios de Fognini, Nadal tuvo cinco opciones de rotura, pero al desaprovecharlas dio alas al italiano, que se mantuvo vivo en el partido, mejoró sus prestaciones y obligó al español a tener que trabajarse más los puntos.



Esa mayor igualdad se tradujo además en tiempo en pista, pues si el primer set se duró 25 minutos, el segundo se fue hasta los 65.



Pero la victoria de Nadal se fraguó de manera definitiva en el undécimo juego.Para cerrar el partido, Nadal repitió la receta del éxito hoy en la pista central de Crandon Park, un juego en blanco, 7-5 y adiós.