Planas y Radoja engrosan la enfermería

El estado físico de Nemanja Radoja y Carles Planas es la principal preocupación de Eduardo Berizzo para una semana decisiva en la Liga, que el Celta afronta decidido a escalar posiciones en la tabla. El centrocampista serbio ha regresado lesionado de la concentración con su selección. Radoja sufre, en concreto, una rotura fibrilar de grado I en el gemelo izquierdo cuyo alcance se conocerá hoy, una vez que los servicios médicos del Celta hagan público el resultado de la prueba diagnóstica que ayer tarde le fue practicada al futbolista.



No se espera un problema grave, aunque parece muy difícil que el internacional serbio pueda estar disponible para el compromiso liguero de este lunes ante Las Palmas en Balaídos.



Tampoco Carles Planas, que se produjo un pequeño desgarro en el entrenamiento del pasado martes, estará a disposición del técnico para el duelo ante los grancanarios. Según informaron ayer los servicios médicos del club, el lateral catalán sufre una microrrotura de fibras en el músculo aductor izquierdo que lo va a mantener alejado de los terrenos de juego alrededor de una semana, con lo que, si no se produce ningún contratiempo, debería estar disponible para enfrentarse al Eibar, el domingo 9 de abril en Balaídos.



El problema de la lesión de Radoja, el jugador más utilizado por Berizzo está temporada (3.250 minutos en 40 partidos), se acentúa por la imposibilidad de disponer de Marcelo Díaz, lesionado el pasado día 20 en el duelo frente al Villarreal con un pronóstico de recuperación de entre tres y cuatro semanas. Las alternativas para suplir a Radoja son el canterano Pape Cheikh y el sevilllano Jozabed Sánchez, hoy por hoy, la opción más probable. El trío de centrocampistas se completaría con Daniel Wass, que ha vuelto de la concentración con sus selección fresco tras no haber tenido minutos en el partido oficial entre Dinamarca y Rumanía.



El preparador celeste tampoco va a poder contar frente a Las Palmas con John Guidetti, lesionado durante el último derbi gallego en Riazor. La ausencia del internacional sueco, con un pronóstico de recuperación de tres semanas, será probablemente cubierta ante los de Quique Setién por Claudio Beauvue, un futbolista casi inédito esta temporada, quien tras casi un año lesionado entraría en el once avalado por sus buenas actuaciones ante el Krasnodar ruso y el Deportivo. Finalmente, el portero Rubén Blanco evoluciona favorablemente de su desgarro en el muslo derecho, aunque su lesión no ha cicatrizado por completo.