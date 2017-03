Javier Fernández se sitúa primero tras un programa corto casi perfecto

Javier Fernández vuela hacia su tercer campeonato del mundo de patinaje artístico y logró, con su mejor marca personal de 109,05 puntos, colocarse en la primera posición del Mundial de Helsinki antes del programa libre que decidirá el nombre del campeón.



El patinador español tuvo que emplearse a fondo para superar los 104,86 puntos que sumó el japonés Shoma Uno, que, momentáneamente, logró pasar por encima de la mejor marca del año de Javier Fernández en el campeonato de Europa que ganó en Ostrova (República Checa).



En aquel torneo, el quinto continental que conquistó Fernández, alcanzó los 104,25 puntos y, por eso, la empresa de acabar en la primera plaza después del programa corto se presentó como un trabajo complicado para el español, que patinó después del japonés.



Sin embargo, la presión no pudo con Javier Fernández, que una vez más no defraudó y se posicionó como uno de los grandes favoritos para auparse a la primera plaza final. Lo hizo al ritmo de la Malagueña cantada por Plácido Domingo e interpretada por Paco de Lucía. Y su patinaje fue espectacular.



No cometió prácticamente ningún error. Completó todos los ejercicios, uno tras otro, con una facilidad pasmosa. Voló sobre la pista de patinaje de Helsinki y estuvo a punto de superar el récord en un programa corto logrado por su gran rival de siempre, el japonés Yuzuru Hanyu, que en el pasado Mundial alcanzó los 110,56 puntos.



Precisamente, Hanyu defraudó con un programa irregular que le colocó en la quinta plaza con 98,39 puntos. El nipón falló y perdió muchas opciones de conquistar el Mundial. En la víspera, Fernández avisó de que el oro se lo iban a disputar entre él y Hanyu, pero su compañero de entrenamientos no consiguió pasar de los 100 puntos y dio la sorpresa.



Javier Fernández ha ganado cinco europeos y dos mundiales. Mañana podría lograr una nueva victoria.