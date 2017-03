Willy Altadill exprimirá las velas del Mapfre

El regatista barcelonés Guillermo 'Willy' Altadill, de 24 años, será el regatista más joven de la tripulación del equipo español 'Mapfre' en la Volvo Ocean Race 2017-2018 -vuelta al mundo con escalas- que partirá de Alicante el próximo 22 de octubre.



El catalán, quinto tripulante del barco español,será uno de los encargados de que las velas funcionen a máximo rendimiento. "Mi labor a bordo será ayudar a los jefes de guardia a que el barco vaya lo más rápido posible; seré uno de los trimmers", explica Altadill,



Hijo del reconocido navegante transoceánico Guillermo Altadill, afrontará su segunda Volvo Ocean Race con el equipo español tras su debut en la pasada edición.



El reglamento de la Volvo Ocean Race especifica que todos los barcos participantes deben contar entre su tripulación con dos regatistas menores de 30 años y Willy será uno de ellos a bordo del Maphre.



"En la edición pasada yo fui uno de esos tripulantes menores de 30 y este año también. Posiblemente en el futuro tenga otra oportunidad más de ser un tripulante menor de 30. Personalmente es una regla que me ayudó mucho para navegar con gente con mucha experiencia y aprender mucho de ellos", señaló Altadill.



"Mi experiencia en la edición pasada es algo que ahora me ayuda para llegar al barco sabiendo exactamente cómo funciona todo y seguir evolucionando", concretó.



Por su parte, el patrón del 'Mapfre' Xabi Fernández ha destacado que "Willy es joven, fuerte, vale para todo, navega bien y además de ser un 'currante' es un muy buen trimmer. Estoy seguro de que lo va a dar todo como ya hizo en la pasada edición también con el 'Mapfre'



"Desde pequeño ha vivido la vela oceánica y la Volvo Ocean Race de mano de su padre, Guillermo Altadill, y eso se nota. Desde la pasada Volvo Ocean Race no ha parado de navegar en barcos grandes y sin duda seguirá creciendo en esta regata", finalizó.



Willy Altadill Fisher nació en Cabrera de Mar (Barcelona), el 28 de septiembre de 1992, reside en Málaga y en su palmarés destaca la victoria en la Rolex Fastnet Race de 2011, con el maxi 'Leopard', siendo también tercero en la misma prueba en 2013 con el mismo barco, formando parte del equipo de tierra del IMOCA Open 60 'Hugo Boss'.