El Athletics, del podio de Castellón a la Vig-Bay

Los integrantes del Athletics Fisioterapia San Lázaro, que fueron recibidos esta semana en la Diputación de Pontevedra por el subcampeonato de España de maratón por equipos logrado en Castellón en febrero, estarán también presentes en la línea de salida de la Vig-Bay, una cita que no suele faltar en la agenda de ninguno de los cuatro atletas que se subieron al segundo cajón del podio en el Nacional. Este año faltará, sin embargo, Rafael Fuentes, que no podrá tomar la salida el domingo por culpa de una inoportuna lesión. No faltarán a la cita, en cambio, Rubén Pereira, que en Castellón fue el mejor clasificado de su equipo al entrar en meta en el puesto 14º, con un crono de 2.29:23. Junto a él estará también el ponteareano Óscar Bernárdez, que fue el tercer integrante del equipo que puntuó, con un crono de 2.35:54 y el puesto 26º; y también José Ángel Penas, que fue 41º en el Nacional (2.42:56).