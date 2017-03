El Hierros Miguel se consolida en la segunda plaza a costa del Tui

Tui 25



Decimocuarta victoria para el Hierros Miguel Seis do Nadal que le permite seguir en la segunda plaza de la clasificación. Se enfrentaron al Bm. Tui, que ocupa una de las plazas de descenso. El partido no tuvo color y el equipo de Coia llevó siempre el marcador a su favor.



El resto de resultados fueron: E.d. Poio Bm. Pontedeume (28-26), Carnes do Ribeiro- Acanor Novás (23-27), Conservas Boya Camariñas-SAR Centro Médico Cesantes (30-21) y Nova Xestión Bm.Pabellón-Bm. Artabro (35-26).



Primera Femenina



A falta de dos jornadas para el final de liga el Bm. Porriño tan solo necesita un punto para hacerse con el título de liga. Otra cosa será saber qué dos equipos lucharán por conseguir el ascenso a División de Honor Plata. Tres equipos lo pueden conseguir, el Mecalia At. Guardés, el Moaña y el Lavadores NZ Australis. Los resultados de este fin de semana fueron los siguientes: Bm. Caselas-Bm. Moaña (30-29), Mecalia At. Guardés- S.D. Teucro Asmubal (24-18) y Bm. Lavadores NZ Australis- Bm. Porriño (29-33).