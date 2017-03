Gabriel Fernández, medalla de bronce en parejas del Máster de Jóvenes

Gabriel Fernández ha conquistado la medalla de bronce en la prueba de dobles de la categoría sub 17 en el Master Nacional de Jóvenes, disputado en la localidad alicantina de El Campello. El vigués formó pareja con su habitual compañero en dobles, el ibicenco Fernando Cívico. Ambos jugadores pertenecen en la actualidad a la categoría sub 15, lo que confiere un especial valor a la presea lograda en Alicante ante rivales dos años mayores que ellos.



En la fase de grupos, el jugador del Club del Mar y Fernando Cívico quedaron en la segunda posición de su grupo, tan sólo cediendo ante los que serían vencedores del Master, los locales Gázquez y Quiñones. El vigués y su partenaire vencieron a los madrileños Baswitch y De Pablo y a los valencianos Esteve y Caballero.



Ya en la fase de eliminación Fernández y Cívico avanzaron dos rondas hasta llegar a las semifinales, donde se enfrentaron a los número 3 del ránking sub 17 de dobles, los gallegos Barbado y Vidal. Plantaron cara Fernando y Gabriel en ambos sets, pero acabaron derrotados por dos ajustados 17-21 y 18-21.



El objetivo ahora de la pareja gallega-balear es continuar participando en pruebas sub 17 para conseguir los puntos necesarios para situarse entre las 16 mejores parejas de la categoría superior a su edad y poder disputar el Campeonato de España sub 17. En su generación natural, en la categoría sub 15, Gabriel y Fernando son los nº 1 y 2 del ránking individual y los nº 1 de dobles.



Las próximas paradas en categoría sub-17 serán el próximo fin de semana en Medina del Campo y el 8 y 9 de abril en Palma de Mallorca.