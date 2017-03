Colaborador de la Liga de Fútbol Profesional

Después de temporada y media como entrenador ayudante en el Al Fateh, Miguel Álvarez abandonó la aventura saudí en mayo del año pasado. "Hablé con el que habían contratado como técnico, Ricardo Sa Pinto (el fino mediapunta portugués, ex de la Real Sociedad), pero luego no llegué a un acuerdo económico", afirma. Así, Miguel Álvarez regresó a Europa, en donde tampoco ha permanecido ocioso. El preparador asegura haber trabajado para la Liga de Fútbol Profesional. "Teníamos que visitar diferentes clubes de la competición para realizar un análisis de su organización y de su cantera", señala. Lo hizo con el Celta. Y estuvo a punto de emprender viaje a China en uno de los proyectos internacionales de la LFP, "pero no quise irme por la familia".



De este modo, los últimos meses los ha pasado en Alemania e Italia, aprendiendo métodos de entrenamiento en diferentes clubes de la Bundesliga y del Calcio. En Alemania estuvo observando a escuadras como el Hannover 96, el Arminia Bielefeld y el Werder Bremen, mientras que en Italia estuvo con el Atalanta de Bérgamo.