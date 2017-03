Sergio Llull vuelve a brillar con luz propia en el Madrid

Sergio Llull, autor de 29 puntos, volvió a ser el motor de un Real Madrid que, con su victoria por 104-76 ante el RETAbet Bilbao Basket, se reengancha de nuevo a la Liga Endesa tras haber perdido cuatro de los últimos cinco partidos antes de la visita de los hombres de negro.



El Real Madrid tardó en entrar al partido. El cambio de horario, el cansancio por jugar su quinto partido en once días, haber perdido cuatro de los últimos cinco encuentros en la Liga Endesa, o la frialdad de las gradas influyeron en que el partido no adquiriera tono en los dos primeros cuartos.



Laso tuvo claro que había que frenar a Álex Mumbrú y puso a Jeffery Taylor en su marca desde el inicio. También hubo algunos experimentos con una defensa zonal, pero el marcador no acabó de serle favorable (8-13, min.5) a un Real Madrid que volvió a necesitar del genio de Sergio Llull.



El primer acto finalizó con un 23-20 y el entrenador madridista dio paso a algunos de los menos habituales en el segundo cuarto, con Suárez jugando todo el cuarto y Andrés Nocioni algo más de 5 minutos.



El marcador funcionó a trompicones, con los hombres de negro apoyándose en sus pívots, Micheal Eric e Ivan Buva, y con un Real Madrid que no acabó de encontrar el paso del partido y cometiendo errores de bulto en defensa.



Un 8-0 en el primer minuto y medio de la reanudación, con Anthony Randolph como protagonista absoluto (54-39) abrió una autopista hacia la victoria que Llull se encargó de validar con un nuevo triple lejano que significó un 11-0 de parcial y un marcador de 57-39. Fue el principio del fin.