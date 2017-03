El Pontevedra se agarra a la épica

Faltaba la heroica en Pasarón. Partidos de esos que se ganan sufriendo y cuyos tres puntos tienen un sabor más dulce que nunca. De esos que hacen más afición y cuyo gol de la victoria te hace abrazar al vecino de grada como si fuera un hermano. Esto es lo que ayer pudieron ver en Pasarón los aproximadamente tres mil aficionados que acudieron al Pontevedra-Tudelano, una cifra de hinchas ligeramente superior que la de los últimos encuentros debido a las iniciativas del club para animar la afluencia al campo.



Pero esta heroica del encuentro solo se entiende si se empieza narrarlo desde el final. Esos diez minutos finales agónicos en los que un conjunto granate, obcecado por su falta de acierto y el buen trabajo defensivo rival, veía como se le iban las opciones de conseguir ampliar su ventaja en la cuarta plaza ante el tropiezo de sus máximos rivales, dejando el camino al play off mucho más allanado.



En ese punto, y ante la falta de clarividencia en ataque, el balón parado se presentó como un oasis en medio del desierto para exprimir al máximo las opciones de remontada. Los tres puntos para el Pontevedra llegan tras dos goles de cabeza de Abel Suárez y de Bruno en los minutos 87 y 95, respectivamente, y ante un rival con una media de altura bastante superior a la del bloque local.



El Tudelano entró mucho mejor en el partido, y era el que llevaba más peligro sobre el área rival a través de un juego quizás algo primitivo en las formas pero que estaba resultando más que efectivo por la clara superioridad física de una plantilla navarra con mucha más presencia que la local.



En el minuto 12 llegó el primer aviso visitante con un remate de cabeza de Ion Vélez que no tuvo mayores consecuencias pero que dejó claras las intenciones del Tudelano. Solo seis minutos después, en una jugada a balón parado, llegó el tanto del cuadro de Tudela tras empujar a gol Nandi una falta lejana puesta en juego con mucha intención por parte de Ibai y que fue peinada por un jugador navarro. Edu se anticipó bien para blocar el remate pero el central del Tudelano tocó lo justo la pelota para desviar la trayectoria y anotar el primer tanto del partido.



Toda la intensidad que al equipo le faltó en la primera parte la recuperó en la segunda para conseguir que el Tudelano diese un paso atrás, renunciando a tratar de llevar el peso del partido y esperando una oportunidad a la contra con la que cerrar el encuentro. Ocasiones no le faltaron y en la intervención de Edu a una de ellas estuvo el 50% de la victoria pontevedresa. El cancerbero detuvo con los pies, lanzándose muy bien abajo, un remate franco de Ion Vélez que entró solo desde atrás superada la hora de juego.



En estas circunstancias solo la fe de los jugadores del Pontevedra consiguió sacar el partido adelante. Con la afición apretando más que nunca el bloque de Pasarón se hizo con la remontada.Primero Abel Suárez saltó más que nadie en un saque de esquina para hacer un empate que ya parecía muy valioso por si solo y ocho minutos después, ya con el tiempo cumplido y en la última ocasión del encuentro, Bruno emuló al mismísimo Sergio Ramos para poner de cabeza el gol de la victoria local en el minuto 95 y ante las protestas de un Tudelano que estaba pidiendo la hora debido a que el colegiado había decidido extender un minuto más los cuatro de prolongación dados por pérdida de tiempo del guardameta visitante, Pagola.