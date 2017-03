"Mi mejor carrera con el peor coche que he tenido"

Fernando Alonso, aún caliente por haberse visto obligado a abandonar por una rotura en la suspensión del McLaren cuando rodaba décimo y sólo restaban tres vueltas para el final, aseguró que "pocas veces" había tenido "un coche tan poco competitivo".



"La mejor carrera de mi vida seguramente hasta ese momento. Pocas veces he tenido un coche tan poco competitivo, sin preparación invernal, teniendo que salvar gasolina de forma infernal un segundo por vuelta, y estábamos en los puntos. Era una sorpresa grande, seguramente una de las mejores carreras que he hecho", declaró Alonso a las cámaras de "Movistar".



El asturiano, que salió finalmente duodécimo por la avería en la caja de cambios del Red Bull de Ricciardo, relató tras ganar un puesto en la salida y aprovechar la retirada de Grosjean (Haas) que "estaba sorprendido" cuando su coche está "muy por detrás" de sus rivales. "El paso por curva no es malo, pero a mitad de recta, cuando se trata de potencia, nos sacan mucho tiempo. Pocas veces se repetirá este fin de semana, el poder estar decimoterceros en la crono y haber estado rodando en los puntos prácticamente durante toda la carrera. Creo que en la próxima carrera va a ser imposible", afirmó Alonso, que advirtió que en otros circuitos menos estrechos y bacheados su posición será más retrasada si no mejora mucho el monoplaza.



"Cuando lleguemos a circuitos más normales nuestra posición será más atrás. Hay que mejorar inmediatamente porque si no vamos a tener carreras muy frustrantes. McLaren tiene que encontrar algo lo antes posible. Stoffel (Vandoorne) y yo haremos lo posible, pero será difícil puntuar si no hay mejoras", concluyó el ovetense.



Carlos Sainz (Toro Rosso), que ha concluido en octava posición, ha asegurado que cuando falta velocidad punta "es difícil defenderse" y que por eso no ha sido capaz de pasar al mexicano Sergio Pérez (Force India) y ha valorado de manera positiva su puesto final. "He tenido que dejar pasar a mi compañero porque me lo ha pedido el equipo; luego él ha tenido que parar. Hemos acabado octavos pero ese séptimo puesto se nos ha escapado por poco", señaló.



Habló de la estrategia de su equipo de dejar pasar a su compañero, el ruso Daniil Kvyat, que partía con neumáticos nuevos. "He perdido cinco o siete segundos de carrera por dejarle pasar. No sé si sin haberle tenido que dejar pasar Pérez hubiera estado un poco más cerca. La conclusión es aprender y ver qué ha pasado ahí. Octavo no está mal para empezar el año", concluyó.