Golpe de mano del Choco en Cangas

Alondras y Choco se enfrentaban en un partido vital y marcado en rojo en el calendario para ambos contendientes. El equipo que saliera derrotado, quedaría muy tocado en su lucha por mantenerse. Dos goles de Silva dieron tres puntos importantísimos a los de Redondela.



Mucho mejor que su rival comenzaba el encuentro el Choco, dominador y con más ideas con el balón en los pies, ante un Alondras, que no tenía ninguna posesión y como viene siendo habitual en los últimos encuentros, esperando a su rival en su campo.



A pesar de tener más iniciativa los visitantes, no llegaban a crear verdadero peligro, pero si rondaban la meta defendida por Brais. A la media hora de juego, Rober está a punto de sorprender a Brais con un tiro lejano que se iba muy cerca de la meta canguesa. Respondían los cangueses con un tiro cruzado de Andrés. Algún error en la salida del balón del Choco propició la ocasión más clara para el Alondras. Mauro se plantaba en un mano a mano con Cortegoso y que tras regatearlo, perdía ángulo de tiro, golpeando el esférico el lateral de la red.



Sin goles se llegaba al fin de la primera mitad, un resultado que no era bueno para ninguno de los dos. A cinco minutos de la reanudación llegaba el primero de la tarde. Debilidad defensiva del Alondras, que le dio muchas facilidades a Silva, para de la nada hacer un gol. El delantero visitante se iba con muchísima facilidad de Carminati y después batir por bajo a Brais.



El Alondras movería banquillo para intentar darle la vuelta al marcador y se fue arriba de la forma más simple y clásica. Fútbol directo y esperar el acierto de sus atacantes. Ocasiones tendría el cuadro de Nacho, pero se encontraron con la figura de Cortegoso bajo palos. Con un Alondras más descolocado defensivamente sobre el terreno de juego, el Choco pudo sentenciar a la contra, de no ser por el mejor jugador local, que sería el guardameta Brais. Conforme se acercaba el final, los visitantes se centraron más en mantener el resultado y el Alondras, balones colgados a la desesperada. La sentencia llegaba a cinco para la conclusión, en un córner ensayado, por mediación de Silva. Con este resultado el Alondras vuelve a caer a puestos de descenso por arrastre, saliendo de esa posición el Choco, que además gana el golaverage.



El próximo fin de semana los redondelanos jugarán otro partido clave en la lucha por la salvación, al recibir en su campo a un Castro que se mantiene en puestos de descenso.



Más complicada será la salida del Alondras, que visita a un Cerceda que se mantiene en puestos de descenso y no puede perder la estela de los de arriba.