El Femiastur respalda a Jessica Bedoya

El Femiastur, equipo que milita en el mismo grupo de Segunda División Nacional que El Olivo y que ahora mismo ocupa puestos de descenso (es duodécimo con los mismos 19 puntos que el equipo vigués), ha hecho público un comunicado en el que muestra su apoyo a Jessica Bedoya, que ha puesto en conocimiento de la Real Federación Española un presunto uso indebido de su ficha tras haber abandonado la disciplina del club olívico.



Tras la publicación en FARO DE VIGO el pasado 23 de marzo de la denuncia de la exjugadora, el club avilesino ha querido mostrar su respaldo a la jugadora. "Al Femiastur le consta que El Olivo cometió, presuntamente, alineación indebida contra varios equipos de la categoría, cometiendo con ello, presuntamente, alineación indebida de forma recurrente". En su comunicado, el club avilesino indica que se considera "implicado en estos hechos directamente", ya que son "uno de los equipos contra los que se hizo alineación indebida por parte de El Olivo, concretamente en el partido El Olivo-Femiastur, de la jornada 18, disputado el 12 de febrero". El club avilesino presentó un recurso a este encuentro, pero no prosperó al hacerlo transcurridas las 48 horas reglamentarias.



De este modo, el Femiastur añade que "Jessica Bedoya no miente en sus declaraciones y tiene nuestro apoyo, ya que el Femiastur posee el acta en el que figura alineada esta jugadora y posee vídeo del partido completo, en el que queda constancia de que esta jugadora no disputó este partido y sí constaba en el acta reglamentaria. El vídeo está a disposición de la Federación y del Comité Disciplinario".