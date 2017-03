Duro revés del Arosa en su visita al campo de San Lázaro

El 4-0 final muestra que el Compostela fue superior, sobre todo en la segunda parte y sobre todo fue efectivo. Y es que su juego vertical le permitió ponerse con 2-0 antes del descanso. El Arosa, pese a tener el control del juego no supo crear ocasiones de juego y en la segunda parte se vio totalmente superado.



Salió mejor el Compos que gozó de la primera ocasión en las botas de Rubén, uno de los jugadores más activos de su equipo, quien falló en el mano a mano con el meta Pazos.



Al poco de reanudarse el juego, tras el paso por el vestuario, Santi no acertó con un chute desde la frontal, aunque acto seguido llegó el tercero. Centró Recoba, no acertó a rematar Rubén, pero Diego sí acertó tras un rebote. A partir de ahí, y con el encuentro muy de cara, el Compostela continuó firmando las ocasiones más claras del encuentro por parte de Santi, que tuvo que ser sustituido por molestias en el gemelo. Make redondeó en el añadido la goleada.