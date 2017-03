Carmen Gómez y Uxío Abuín, podio en Gran Canaria

Magnífica actuación de los deportistas gallegos en la Copa de Europa de Triatlón de Gran Canaria, donde Carmen Gómez (Triatlón Ferrol) y Uxío Abuín (Olímpico de Vedra) lograron subirse al tercer cajón del podio en sus respectivas pruebas, mientras que Camila Alonso (Triatlón Ferrol) fue quinta.



El susto de la jornada llegó con el vigués Antonio Serrat (Tri-Penta Terras de Lugo) que se cayó en el último kilómetro de la transición de bicicleta y acabó en el hospital con golpes y quemaduras, pero ya con ganas de volver a competir.



En la carrera femenina, Carmen Gómez dio la alegría más inesperada. En su debut en la distancia olímpica la gallega estuvo excepcional durante toda la prueba. Salió muy bien colocada del agua, entre las diez primeras, y a escasos segundos de la líder, mientras que Camila Alonso se quedaba bastante más descolgada.



En la bici, gran trabajo de Carmen Gómez, que estaba en un primer grupo perseguidor, formado por siete deportistas. Las líderes, las británicas Lucy Hall e Jessica Learmonth, ya marchaban en solitario desde el agua.



Learmonth llegaba sola a la T-2, con 37 segundos de ventaja sobre la primera triatleta de un grupo perseguidor en el que la gallega ocupaba la última posición. El tercer segmento fue decisivo para Gómez, que fue subiendo posiciones hasta alcanzar el bronce, a 2:46 de la ganadora Jessica Learmonth. Camila Alonso acabó quinta a 13 segundos del podio y Melina Alonso no acabó la prueba.



En la prueba masculina, Uxío Abuín no se encontró del todo cómodo en el agua, de donde salió muy retrasdado. Sin embargo, buena actuación de Serrat y Alberto Castiñeira (Triatlón Arteixo) tras la disputa del primer segmento.



Quedaban por delante 40 kilómetros de bici para recuperar el terreno perdido y pegarse a los puestos de delante, en los que estaba Serrat, que en la última vuelta no pudo evitar un enganchón y acabó con su cuerpo en el asfalto. Bicicleta hecha pedazos y muchos golpes y quemaduras, por lo que fue trasladado al hospital.



Mientras, Uxío llegaba vivo al último segmento, donde firmó una gran actuación para acabar en el podio. La victoria fue para Rostislav Pevtsov (Azerbaián) con un tiempo de 1:50:42; la segunda posición, para Adrien Briffod (1:50:59).