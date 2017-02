Daniel Wass: "Si hemos ganado en el Bernabéu no veo por qué no podemos hacerlo en Ucrania"

'Si hemos ganado 2-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, no veo por qué no podemos ganar en Ucrania'. Así de claro se ha mostrado este mediodía el centrocampista danés Daniel Wass en torneo a las opciones del Celta de remontar el 0-1 conseguido por el Shakhtar Donetsk el jueves en Balaídos la próxima semana en Jarkov. El internacional escandinavo ha dicho que el equipo está satisfecho con el juego que ha desplegado en las últimas semanas y ha atribuido los pobres resultados obtenidos en la última semana a un problema de 'mala suerte'. 'El equipo está contento porque hemos jugado bien. El Shakhtar ganó 0-1 porque aprovechó su única ocasión y nosotros tuvimos varias que no aprovechamos', ha explicado. Y ha añadido: 'Esto es fútbol, ganamos y perdemos con buena y mala suerte'.

A la hora de analizar los problemas que el Celta ha tenido para cerrar algunos partidos que parecía tener controlados y ha perdido en los últimos minutos, como en el Vicente Calderón, Wass ha señalado que los problemas para defender la ventaja se deben al propio ADN del grupo, que no está construido para defender. 'En el Calderón el equipo se echó atrás para defender y lo pagamos porque somos un equipo de ataque', ha apuntado.

Al ser preguntado en conferencia de prensa si al equipo no le había faltado oficio para administrar la ventaja en algunos de los últimos partidos, el centrocampista celeste ha manifestado que el Celta no se para en asuntos como perder tiempo. 'Nosotros practicamos el fair-play. Eso no es fútbol', ha dicho.

Wass ha añadido que se siente tan cómodo jugando de enganche como en la banda derecha y ha destacado la importancia del compromiso liguero de este domingo ante Osasuna en Balaídos para no perder comba con los puestos altos de la tabla. 'Es un partido muy importante para seguir arriba en la Liga y lo afrontaremos igual que todos los demás, teniendo la pelota y atacando. Solo los falta marcar gol', ha concluido.