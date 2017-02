El Friogríficos busca un bálsamo

El Frigoríficos del Morrazo buscará esta noche (20.00 horas) ante el Anaitasuna un triunfo que le permita olvidar el punto perdido el pasado sábado ante el Ángel Ximénez Puente Genil. Los cangueses intentarán hacer valer las buenas sensaciones ofrecidas ante andaluces y Puerto Sagunto y sumar la que sería su primera victoria de la segunda vuelta.

"Recuperar el punto del otro día sería fantástico", reconoce Víctor García, "Pillo", que advierte, no obstante, de la dificultad de la empresa. "Ellos cuentan con una gran plantilla, que les permite realizar rotaciones sin que apenas se note, pero si nosotros hacemos un buen partido, los podemos poner en apuros y tendremos opciones", señala el técnico de los de O Morrazo. Pillo asume que el equipo cangués está en el buen camino, pero debe respaldarlo ahora con resultados que mejoren su complicada situación clasificatoria.

"Ante el Puente Genil estuvimos bastante bien a nivel defensivo, y si mejora nuestra aportación en ataque podemos pelear. No estuvimos mal pero concentramos errores de lanzamiento y pérdidas en algún momento", razona Pillo. La mejoría defensiva del Frigoríficos con respecto a la primera vuelta es clara, una responsabilidad que pertenece no solo a los integrantes de la retaguardia sino también a la portería. Falta ahora que el ataque adquiera esa regularidad que no ha podido adquirir, en parte por las ausencias y los problemas físicos.

La buena noticia es que Nikola Milosevic entrenó con normalidad y está listo para reaparecer tras haber experimentado una considerable mejoría del proceso vírico que le impidió disputar un solo minuto ante el conjunto andaluz. Con él Pillo gana un elemento más tanto para el entramado defensivo como para dotar a los suyos de lanzamiento exterior, algo fundamental ante un equipo como el navarro. En cambio, Dani Gómez sigue con problemas en el tobillo y no entra en la convocatoria.