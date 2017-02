Mercado de fichajes Celta | Las experiencias contrapuestas de David Costas y José Naranjo

José Naranjo y David Costas fueron los primeros en abandonar el Celta en el último mercado de fichajes. Su nueva experiencia deportiva está siendo diferente. Tal y como fueron sus respectivas salidas de Vigo. El andaluz fue traspasado al Genk belga mientras que el redondelano dejaba el cuadro celeste en calidad de cedido con destino al Real Oviedo.



Los dos futbolistas llegaban a sus clubes con el objetivo de mejorar la dinámica de una primera mitad del curso irregular tanto para belgas como para asturianos. Un mes después de su despedida como célticos, la situación de Naranjo y Costas es bastante opuesta. Al andaluz le ha costado asentarse en una de las potencias de la Jupiter Pro League. Su rendimiento ha ido de menos a más. Su inicio se resume en la eliminación copera del Genk, en donde erró un penalti decisivo en el varapalo de los discípulos de Stuivenberg.





Gran victoria la de ayer , tras una pequeña decepción en copa , seguiremos luchando por el objetivo!!! ????#krcgenk #luminusarena pic.twitter.com/fVeTrmJ49x „ Jose Naranjo (@JoseNaranjo7) 5 de febrero de 2017

Que David Costas iba a caer de pie en Oviedo se sabía por el nivel del resto de centrales pero además debutó marcando el gol de la victoria pic.twitter.com/p48aZ4V0qI „ Luisja (@luisja_7) 6 de febrero de 2017

Además de esos 67 minutos disputados en la Copa belga, el atacante onubense –que no llegó a debutar con el Celta en Primera División- ha jugado un total de 100 minutos en la Jupiter Pro League distribuidos en cuatro encuentros en el que en solo uno de ellos fue titular. Eso sí, en su único encuentro en la formación inicial, Naranjo anotó el tanto que le dio la victoria a su nuevo equipo frente al Mouscron (1-0).El segundo "Erasmus" de David Costas ha empezado a lo grande. El joven defensor recaló en el Real Oviedo con el objetivo de dar solidez a un conjunto con una sangría en su retaguardia. En su debut ya se ha ganado el cariño de la afición oviedista. Sólo ha jugado dos encuentros, pero en ambos compromisos el equipo de Fernando Hierro ha logrado sendas victorias con gol del canterano celeste incluido. De hecho, son sus dos primeros tantos como futbolista profesional.El redondelano admitía el pasado lunes que no había podido "empezar mejor" su periplo en el conjunto azulón. Su rendimiento inmediato ha sido fundamental para que el Real Oviedo regrese a los puestos de play-off de ascenso, deje la portería a cero y, además, vuelva a ganar lejos del Carlos Tartiere, algo que no ocurría desde el pasado 30 de octubre. Con David Costas ha llegado la tranquilidad y el optimismo a tierras carbayonas. La cita del sábado, ante su gente, será clave en las opciones de ascenso de los azules. Será ante un rival directo en la lucha por el ascenso, el recién descendido Getafe, con el redondelano en el eje de la defensa asturiana.