Capitán con mando en plaza

Alberto García es de esos jugadores por los que no pasa el tiempo. La semana que viene cumple treinta y seis años, y desde el pasado diez de abril no se pierde un partido oficial. Recientemente acaba de cumplir quinientos partidos oficiales como jugador de Segunda División B, cifra que muy pocos jugadores ha alcanzado en su carrera deportiva. Reconoce sentirse un privilegiado por el respeto que le han tenido las lesiones en su carrera deportiva.

Alberto no tarda en reaccionar con humor cuando se le pregunta por los quinientos partidos en la categoría de bronce del fúbol nacional. "No, no", dice, "que ahora ya son quinientos cinco. Ya se sabe que a estas edades todo cuenta y no se puede quitar nada. Es algo en lo que no piensas porque vas jugando y lo cierto es que hace poco que me enteré de esa cifra. Me encuentro bien, las lesiones me han respetado hasta el momento y la verdad es que de momento lo estoy llevando bien".

El central del Coruxo se formó en las categorías inferiores del Celta, llegando al Celta B en el año 2000. Cuatro años más tarde "yo había tomado la decisión de marchar, a pesar de que me ofrecían seguirse en el filial y entrenar con el primer equipo, pero la decisión ya estaba tomada". Zamora, Ponferradina, Mérida, Palencia y Lugo fueron sus paradas antes de llegar a O Vao en 2010. Desde entonces es un fijo con todos los entrenadores que han pasado por el equipo, ganándose los galones de capitán.

Reconoce que "para cualquier futbolista el tema de las lesiones es básico. Si tienes mala suerte con ellas es muy difícil rendir. En mi caso, después de tanto tiempo, tengo que reconocer que soy un afortunado y a intentar aumentar el número que llevamos de partidos".

Uno de los resquemores que le podrían quedar a Alberto García después de toda una vida jugando en Segunda División B es el de no jugar en una categoría superior. "Es verdad", dijo, "que todo jugador sueña jugar lo más arriba posible. En el momento en el que salí del Celta tenía la opción de quedarme con el filial haciendo la temporada con el primer equipo, pero llevaba muchos años y había decidido salir. En Ponferrada me salió un año muy bueno, ascendimos, tenía la idea de renovar, llevaba toda la temporada con ello y al final, por temas de representante, por ser demasiado joven y no ser capaz de echarme para adelante y resolver el tema personalmente con el presidente quedé un poco colgado. Fue el tren que perdí porque luego fui a Mérida con un poco de desgana y no me salieron bien las cosas. Al final no me arrepiento de nada porque conseguí unos números muy buenos y no se me pasa por la cabeza pensar si podía haber llegado más o menos".

A la hora de hablar de futuro, Alberto García reconoce que "de momento me encuentro cómodo, con ganas, con ilusión y por ahora me encuentro bien. Vamos a ir poco a poco, partido a partido y a ver cómo me voy encontrando, pero espero seguir durante mucho tiempo".

Alberto García es un ejemplo de trabajo e implicación en la plantilla del Coruxo. Es el jugador que arenga a sus compañeros cuando van a salir del campo y quien ordena al equipo desde la zona central de la defensa viguesa.