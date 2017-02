Rubén Blanco, novedad en la lista de 19 del Celta para medirse al Atlético de Madrid

La velocidad a la que se desarrola la competición permite al Celta dejar atrás ya la dolorosa derrota de Copa en Mendizorroza y centrarse en el exigente partido de Liga que mañana le espera en el Vicente Calderón (20.45 horas). Para esta cita, Eduardo Berizzo recupera al guardameta titular Rubén Blanco e incluye en la lista de diecinueve convocados al recién llegado Andrew Hjulsager. Se quedan en Vigo Lemos, Planas, Pape, Señé y Beuavue, que ayer recibió el alta médica tras casi diez meses de baja.



"Las derrotas hacen decepcionarte pero el fútbol te enseña a reactivarte, a buscar una nueva victoria. Evidentemente, es una decepción no alcanzar la final de Copa, pero el esfuerzo está hecho y se puede pensar en el futuro mirándolo atrás", sostiene Berizzo, quien reconoce que no había sufrido un varapalo mayor que el del miércoles en Mendizorroza desde que se hizo cargo del Celta hace dos años y medio.



"La derrota te hace aprender con dolor", señaló esta mañana en A Madroa el preparador argentino, para quien el partido contra el Alavés resultó "incómodo" para su equipo "y nuestro rival sacó más aprovechó que nosotros. Así sucedió el gol". Y admite que pudo cometer errores, pero que lo sucedido en Vitoria no puede cambiarse ya. "Las decisiones se toman antes de que el partido empiece. Con el resultado, uno piensa que podría haber cambiado cosas, pero eso es un ejercicio estéril".





Deja entrever que no habrá muchos cambios en el once. Por lo ensayado hoy, parece que mantendrá la misma defensa que el miércoles, suplirá a Díaz por Jozabed en el centro del campo y dará entrada en ataque a Sisto y a Guidetti, junto a Aspas. Los cuatro días que tiene por delante el Celta para preparar el partido europeo ante el Shakhtar concede a Berizzo margen suficiente para que muchos de los titulares de Mendizorroza repitan en el Calderón. "Hay suficiente tiempo para que la gente descanse. El partido de mañana es importante", anunció el técnico del Celta, quien considera que la clave del duelo contra el Atlético de Madrid estará en "la recuperación de la pelota, que toma vital importancia" en este partido "y el que no la tenga sufrirá"."Hay que endurecer la cabeza y estas derrotas terminarán enseñándonos. Seguiremos jugando de la misma manera e insistiremos en golpear tanto la puerta que algún día caerá. Sujetando su ataque se comenzará a ganar el partido", añadió Berizzo sobre el duelo de mañana.