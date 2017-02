El Celta, a restañar su herida en el Calderón

El Celta vuelve a la palestra sin tiempo para olvidarse de sus penas. El equipo vigués se mide mañana al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón con el objetivo de cicatrizar la herida producida hace solo cuatro días en Mendizorroza. El equipo de Eduardo Berizzo buscará mañana a partir de las 20.45 horas levantarse otra vez después de caer eliminado por el Alavés en la semifinal de Copa del Rey. Para lograr esta meta, el técnico argentino no planea revoluciones en el once como en los dos últimos compromisos en LaLiga. A pesar de la cercanía del encuentro de Europa League contra el Shakhtar Donetsk, mañana el Celta presentará a orillas del Manzanares un once muy reconocible, comandado por la columna vertebral de la escuadra celeste.



El 'Toto', que esta mañana en la rueda de prensa previa al partido no quiso desvelar su alineación, ha incluido en la lista de convocados a Rubén Blanco, recuperado de su lesión; y a los dos jugadores llegados en el mercado de invierno: Jozabed Sánchez y Andrew Hjulsager. Sin embargo, solo se prevé que el exfutbolista del Rayo Vallecano y del Fulham sea de la partida. En la portería Sergio Álvarez debería mantener la titularidad en lugar de un Rubén Blanco todavía falto de ritmo. En defensa el argentino podría repetir la línea de cuatro que jugó en Mendizorroza, con Mallo, Cabral, Roncaglia y Jonny, aunque las buenas actuaciones de Andreu Fontás podrían otorgarle alguna papeleta al catalán para saltar de inicio. En el centro del campo, los que podrían tener descanso son Wass y Marcelo Díaz. Radoja, el 'Tucu' Hernández y el mendionado Jozabed formarían la medular. Por delante, Aspas, junto a Guidetti y Pione Sisto. El extremo danés ha sido el jugador más destacado en los dos últimos encuentros ligueros y podría aparecer en el sitio de Bongonda.





El Celta, que ha perdido sus dos últimos partidos ante el Atlético de Madrid, tratará de repetir la hazaña lograda hace un año cuando doblegó al conjunto colchonero en los cuartos de final de Copa del Rey. Los rojiblancos, por su parte, también llegan al duelo de mañana con ganas de revancha después de haber sido apeados esta misma semana del torneo del KO por el Barcelona. Para medirse al Celta, Diego Pablo Simeone no podrá contar con el lesionado Diego Godín. Su puesto en el centro de la zaga podría ocuparlo Lucas Hernández o José Giménez.: Moyá; Juanfran, Savic, Lucas o Giménez, Filipe; Saúl, Gabi, Koke; Griezmann, Fernando Torres y Carrasco.Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny; Radoja, Hernández, Jozabed; Aspas, Pione Sisto y Guidetti.Hernández Hernández (comité canario).