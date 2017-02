Alavés - Celta | El Celta se rinde a su afición

El celtismo dio ayer una lección de deportividad tras caer eliminado de la Copa del Rey. La derrota ante el Alavés fue un varapalo, una decepción que ponía fin al enésimo anhelo por levantar el tan ansiado título la competición del KO. Sin embargo, la afición que se desplazó a Mendizorroza siguió arropando al equipo después del trágico desenlace, una actitud que propició que el albiazul Deyverson abrazase a los hinchas que, a pesar de estar visiblemente desolados, continuaban dejándose la garganta animando a los suyos.

Por ello, el club vigués ha querido agradecer la actitud de su afición no solo durante el choque ante el Alavés, sino durante estos últimos años, un tiempo en el que el Celta ha pasado de coquetear con el descenso a Segunda B a disputar de nuevo una competición europea. El Celta deja un mensaje que resume su filosofía y la de su gente: "la gloria no consiste en no caer nunca, sino más bien en levantarse las veces que sea necesario".



Carta del Celta a su afición

"La eliminación en Mendizorroza ha sido un duro golpe al corazón de los celtistas. Equipo, afición, club? todos ansiábamos regresar a la final de un torneo que tanto nos ha dado y tanto nos ha quitado, un torneo que tiene una deuda histórica con el RC Celta y que, de momento, no se podrá saldar. Deberemos aprender de los errores, reforzar nuestros aciertos, seguir trabajando con humildad y esfuerzo y levantarnos con la cabeza bien alta para, juntos, seguir avanzando hacia el horizonte de nuestros sueños.



Echemos la vista atrás. Recordemos de dónde venimos y lo que hemos vivido. Paso a paso seguimos creciendo y lo hacemos unidos, como la familia celeste que somos. Así lo demostramos de nuevo en esta Copa del Rey. Vuestro apoyo, celtistas, ha sido una vez más inconmensurable. Habéis respaldado a nuestros jugadores con el calor y el cariño que acostumbráis, empujándoles sin tregua y acompañándoles más allá del final.

No podríamos sentir más orgullo por vosotros, afición y equipo, y por la incondicional entrega y pasión con la que cada día defendéis el escudo del Celta. Son éstas razones suficientes para reafirmarnos en nuestro proyecto y convencernos de que lograremos cumplir nuestros anhelos.

"La gloria no consiste en no caer nunca, sino más bien en levantarse las veces que sea necesario". Ésta seguirá siendo nuestra filosofía. Es el momento de estrechar nuestra unión y continuar avanzando al frente, sin rendirse, con ilusión, orgullo y afouteza. Lo haremos juntos, porque seguimos juntos. ¡Hala Celta!"