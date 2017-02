Mismo plan, mismo once

El Celta continúa preparando en las instalaciones de A Madroa la cita copera de mañana en Vitoria, después de que la Federación Española de Fútbol desestimase la petición del Alavés de suspender el partido de Mendizorroza para evitar que los célticos se presentasen más descansados a la cita al no jugar el domingo contra el Real Madrid por el cierre de Balaídos debido a los destrozos que causó el temporal en la grada de Río. Eduardo Berizzo dará a conocer hoy la lista de convocados y respecto al once titular no se esperan cambios con el que obtuvo un empate sin goles el jueves pasado en la confrontación de ida de las semifinales de Copa.

Jugadores como Marcelo Díaz y Sergio Álvarez mostraban ayer su convencimiento de que el partido de Mendizorroza seguirá el mismo guión que el de Balaídos, pues ninguno de los contendientes necesita arriesgar lo más mínimo en el inicio del choque. Así, se espera que Berizzo y Mauricio Pellegrino apuesten por las mismas alineaciones que la semana pasada. En cuanto a los célticos, Wass volvería a ocupar la banda derecha del ataque, que se completaría con Aspas y con Bongonda, por lo que Guidetti esperaría su oportunidad desde el banquillo.

El Alavés juega con dos laterales que desarrollan un juego muy profundo: Kiko Femenía y Theo Hernández. En los dos enfrentamientos que han protagonizado celestes y albiazules en esta temporada, los de Berizzo han sabido desactivar estas bazas del rival. Los sacrificados han sido Bongonda y Wass. Cuando el danés fue sustituido, el costado izquierdo del equipo vasco se convirtió en un serio problema para la defensa céltica. De hecho, el joven Hernández, hermano de Lucas, del Atlético de Madrid, al que también pertenece el lateral del Alavés, estuvo a punto de sorprender a Sergio Álvarez en varias ocasiones.

La presencia de Wass como interior abierto ha obligado a Berizzo reunir en el campo a los otros tres centrocampistas que más minutos acumulan de juego esta temporada: Radoja, Pablo Hernández y Marcelo Díaz. El chileno incluso ha modificado su posición en las últimas semanas, convirtiéndose en el pivote defensivo para dejar mayor libertad al serbio y al tucumano.

Tampoco se esperan cambios en la defensa. Cabral se ha recuperado de la pequeña contractura que sufrió en el partido de ida, por lo que volverá al eje de la zaga, junto a su compatriota Facundo Roncaglia. Hugo Mallo y Jonny Castro ocuparán los laterales.

El resto de la plantilla está disponible para el partido de mañana, excepto Rubén Blanco y Claudio Beauvue. Estos avanzan en sus procesos de recuperación. Se espera que el guardameta reciba pronto el alta médica.