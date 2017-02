La cubierta de Río se estabilizará antes de la visita del Shakhtar a Balaídos

La mejora del tiempo permitirá iniciar esta semana los trabajos para garantizar la seguridad de la cubierta de la grada de Río.

El proceso arrancó este martes y los operarios seguirán un plan de obra que permitirá afianzar las planchas levantadas antes de la disputa del próximo partido en el estadio de Balaídos. Será el jueves 16 cuando el Celta recibirá al Shakhtar, a las 19 horas, correspondiente a la Europa League, con "completa seguridad". "La empresa nos entregará el plan de obra de forma inmediata y a partir de ahí arrancarán de la forma que consideren y teniendo en cuenta las necesidades de la grada de Río", dijo el alcalde, Abel Caballero, en rueda de prensa.

El objetivo es garantizar la seguridad de aficionados y profesionales por lo que la prioridad será restablecer las planchas que volaron con el temporal del pasado fin de semana y fijar a la estructura las que no se encuentren completamente sujetas. "Están ahora en ello, en ver cómo se hace ya que unas se levantaron y otras quedaron con una sujeción endeble y se va a afianzar todo", explicó Caballero.

Por el momento, pese a que no se disputarán encuentros en el campo municipal, son los bomberos los que están velando por la seguridad en la zona con revisiones periódicas a la estructura. De hecho, el regidor vigués señaló al respecto que este lunes todavía había "dificultades" por las condiciones meteorológicas y que fueron los bomberos los que por ahora se están encargando de todo. "Tienen que ser profesionales como los bomberos porque no puede estar allí arriba y con viento un trabajador normal. Es complejo y aún así se producen accidentes", aseveró.

En declaraciones a los medios de comunicación, Caballero lamentó que las obras de la Grada de Río, cuyo contrato se firmó este martes, llevan "dos meses de retraso" por el recurso interpuesto por ADEVigo, una asociación presidida por el exalcalde Carlos Príncipe que el regidor vigués volvió a situar "cercana al Partido Popular". El recurso, anulado este lunes por el Tribunal Administrativo Central, supuso la suspensión cautelar de las obras, adjudicadas por 5,5 millones de euros a la empresa Copasa. "Era pura política, porque el tribunal es contundente rechazándolo, en la forma y en el fondo. Pregúntenle al señor Rueda por esto", instó Caballero.

Preguntado al respecto de las presiones recibidas por parte del Real Madrid tras la suspensión del partido de Liga del pasado domingo, el alcalde vigués volvió a lamentar lo ocurrido y a confirmar los intentos del club blanco para que el encuentro se disputase. "Todo el mundo sabe que el Real Madrid ejerció presión a través de los medios de comunicación", aseveró para acto seguido citar el comunicado del equipo de la capital en el que proponía enviar unos operarios propios a Balaídos para arreglar la cubierta o que se cerrase una de las gradas. "El Madrid no estuvo a la altura, la seguridad no se discute. Ha utilizado mecanismos impropios de un club de fútbol. El informe técnico ya contestaba a esas cuestiones, ya decía que con aquel temporal no podía subir nadie a la cubierta porque correría riesgo su vida y lo prohíbe la normativa", dijo Caballero, que recordó de nuevo que una plancha cayó sobre el terreno de juego.

"No sé si estarán enfadados porque los eliminamos de la Copa", dijo con sorna para acto seguido insistir que "con la seguridad no se juega". De hecho, recordó que el temporal obligó también a cancelar el encuentro del Deportivo contra el Betis y el del Racing de Ferrol y que "nadie lo discutió" ."Pero en Vigo, como jugaba el Madrid, se desataron todas las iras del universo", concluyó.