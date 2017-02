Ambición sin límites

El Celta B dio un golpe de autoridad en Pasarón al ganar por 0-4 al Pontevedra y llegar a la emblemática cantidad de 50 puntos. Venció con dos goles de Borja Iglesias, uno de ellos de penalti, y de Samu y Kevin, los dos laterales. Ellos inauguraron su cuenta particular de goles en la actual temporada. El botín de puntos tiene un gran valor, sobre todo por la ventaja de ocho sobre el Pontevedra, que es cuarto, y nueve frente al Valladolid B, quinto.

"El objetivo es estar en la fase de ascenso". Así de rotundos se manifestaron ayer Kevin, el capitán del Celta B, y Samu, dos de los grandes protagonistas del triunfo céltico en Pasarón. "Tenemos que ser ambiciosos, pero va a costar. Quedan 14 jornadas por disputarse", afirman. Ya no hablan de la permanencia y destacan la solvencia de un grupo que ha ganado mucho crédito futbolístico con el paso de las jornadas.

Para Kevin, "estamos en una buena dinámica. Tenemos confianza y además somos fuertes en muchos aspectos del juego. Quedó demostrado en Pasarón, un campo en el que es muy difícil ganar". El capitán del equipo céltico insiste en que "es el momento de pensar en acabar entre los cuatro primeros. ¿Es posible? Claro. Depende de nosotros mismos".

El encuentro ante el Pontevedra tuvo muchos detalles significativos. Uno de ellos es el gran acierto rematador de Borja Iglesias. Pero también los goles que marcaron Kevin y Samu, dos laterales cuya función principal no es esa. Samu le dio el pase a Kevin. ¿Jugada ensayada? El autor de la asistencia reconoce: "Siempre me dice que mire el segundo palo. Habíamos trabajado eso alguna vez, pero sin mucha insistencia. En Pasarón salió bien". Kevin añade: "Somos dos laterales de gran proyección ofensiva. Eso ayuda. Me gustaría marcar más goles".

Samu destaca también "la actitud del equipo. Sabíamos que Pasarón es un campo complicado y donde es difícil puntuar. Les superamos en una primera parte muy buena. Con ventaja en el marcador fue un poco más fácil jugar". Desvela: "Yo diría que por juego, resultados y sensaciones estamos en el mejor momento de la temporada. Pero queda mucho para lograr estar en la fase de ascenso. Habrá partidos muy complicados".

Kevin realiza una análisis parecido. "Nunca nos rendimos en los partidos y esa es una de nuestras principales cualidades. Tenemos un estilo sólido y muy bien definido con una plantilla comprometida. Ahora nos queda por delante un bonito desafío", destaca. El capitán reitera que tienen que seguir "con esta línea, pero no será sencillo. Hay partidos complicados, pero es un reto asequible. Nadie nos va a quitar esa ilusión".

Más rotundo parece Samu al hablar de la fase de ascenso. Señala que "después de varias temporadas sufriendo es algo que nos merecemos. La temporada ya es fantástica y es una gran alegría y responsabilidad estar entre los mejores. Ahora nos queda refrendarla".

Ambos se muestran cautelosos cuando se les interroga sobre el ascenso. Kevin dice que "primero es llegar a conseguir estar en la fase. Es una opción que veo factible. Lo otro ya se verá". Samu reconoce que "luchar por ascender ya es fabuloso. Conseguir sería es un sueño pero que puede ser real. Sería algo histórico".

El Celta B disputa su decimoctava temporada en la Segunda División. Tuvo etapas mejores y peores. Campañas en las que rozó la fase de ascenso y otras en las que bordeó el descenso. Esto último no se pudo evitar hace cinco años. Pero regresó a la siguiente temporada después de su paso por la Tercera División. En la lucha por el ascenso se metió en la temporada 2003-2004. Ahora, 13 años después puede volver a sentir esa sensación. Es uno de los favoritos, tal como ha demostrado desde el pasado mes de agosto.