Marcelo Díaz: "Me parece absurda la suspensión del partido que plantea el Alavés"

La plantilla del Celta afronta el partido decisivo de Copa con la ilusión de superar la dura prueba del miércoles en Mendizorroza (21.00 horas) ante un Alavés que esta mañana Marcelo Díaz calificó como uno de los mejores rivales a los que se ha enfrentado en LaLiga. El internacional argentino destacó también que el equipo de Eduardo Berizzo quería disputar el partido ante el Real Madrid pero que entiende la decisión del alcalde de Vigo de suspenderlo ante el riesgo que entrañaba para las personas posibles desprendimientos en la grada de Río.

Marcelo Díaz no quiso entrar en la polémica que se ha suscitado en Madrid, principalmente, tras la suspensión del partido del domingo. "No tenemos nada que decir. Estamos preparados siempre para jugar y no nos compete lo que tenga que ver con la suspensión del partido. Por seguridad, es totalmente comprensible la decisión que se tomó", explicó esta mañana el chileno en la sala de prensa de A Madroa, donde el Celta prepara el duelo copero del miércoles. "No me importa lo que digan los demás equipos. Lo que tenemos que hacer es no perder el foco de atención en el Alavés. Poco tenemos que hacer si las decisiones las toma el Ayuntamiento. Si fuese consultado el equipo diría que quería jugar", declaró.

El Ayuntamiento decidió que no se jugara y nosotros llegamos a entrenar el sábado con todas las ganas de disputar el partido ante el Real Madrid", explicó el centrocampista céltico en su comparecencia. Marcelo Díaz calificó de "absurdo" que el Alavés solicitase a la Federación Española de Fútbol la suspensión del partido del miércoles. "Me parece absurdo lo que plantea el Alavés, cuando Berizzo dijo que iba a jugar con el equipo alternativo y ellos ayer también lo hicieron en Gijón. Si querían igualdad de condiciones ya las tenemos", subrayó el céltico. "Es mejor llegar con más competición a ese partido. Ventaja no hay ninguna pues ambos equipos llegamos en igualdad de condiciones", reiteró.

Respecto al partido de vuelta de la semifinal de Copa ante el Alavés, Marcelo Díaz imagina un partido tan competido e igualado como el que jugó la semana pasada en Balaídos. "Creo que será un partido igual al del pasado jueves: muy intenso, muy disputado, intentando los dos equipos mantener la portería a cero. El ganador será el que menos errores cometa. Veo que es muy positivo no haber recibido goles pero en la vuelta tenemos que marcar y si lo hacemos le obligamos a ellos a marcar dos. Ambos equipos van a ser pacientes para encontrar el momento en el que poder golpear. Veo un Celta que intente marcar, pero no desatendiendo la parte defensiva, con la única intención de meternos en una final. Este tipo de partidos se definen por detalles y estamos enfocando toda la energía en ese partido.

El Alavés es el equipo que más me gustó en la Liga", concluyó Marcelo Díaz, quien se muestra muy satisfecho por el año que lleva en Vigo. "El balance personal en el Celta es absolutamente positivo. Lo he pasado muy bien, me siento cómodo. Me siento bien y hace tiempo que no me ausento de un entrenamiento", concluyó el chileno.