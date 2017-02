Alavés - Celta en la Copa del Rey | La Federación, tajante: el Alavés-Celta no se aplaza

La Real Federación Española de Fútbo (RFEF) ha hecho público esta tarde el escrito mediante el que desestima la petición del Alavés de suspender el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey de este miércoles contra el Celta. El organismo recuerda al club vasco que solo "razones de fuerza mayor indubitadamente acreditadas" permiten el aplazamiento.

Esos motivos no se dan en la petición, en la que se argumentaba que el Celta llegaría en mejores condiciones al encuentro debido a la cancelación de su partido de liga contra el Real Madrid de este pasado domingo motivado por el desprendimiento de la cubierta en la grada de Río. "Tal circunstancia, de carácter extraordinario, no puede a su vez servir de base para alterar el calendario de la Copa del Rey", subraya el juez de Competición. "Debe imperar el principio pro competitione", se agrega, remachando, por tanto, que "no se procederá al aplazamiento".