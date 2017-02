El temporal amaina para el Kaleido

El Kaleido luchó contra el Oviedo y contra los elementos ayer en As Lagoas. // Ricardo Grobas

El partido de esta jornada se preveía a vida o muerte frente a un Real Oviedo Rugby, rival directo por la permanencia.Los jugadores vigueses eran conscientes de lo que se jugaban y, en medio del temporal, saltaron al césped a darlo todo. El esfuerzo tuvo su recompensa y la contundente victoria de Kaleido alejan los fantasmas del descenso a 11 puntos, llevando la tranquilidad a un equipo que pone fin a su racha negativa tras seis derrotas consecutivas.

Comenzó el encuentro con el temporal de viento y lluvia arreciando As Lagoas Marcosende, lo que dificultaba el juego y provocaba los continuos errores de manos y pases de uno y otro equipo. No sería hasta el minuto 21 cuando se abriría el marcador, con ensayo conseguido por Díaz para Oviedo. La patada, casi una quimera en el temporal, no entró. El Kaleido seguía fiel a su objetivo, aguantar hasta el descanso contra viento para aprovechar la segunda parte. Pero, simplificando el juego, cargaron en continuas fases de delantera para adentrarse en campo contrario y, tras varios intentos errados, acertaron por medio de Vicente Prieto a posar en zona de marca contrario justo cuando el cronómetro señalaba el descanso. Al intermedio se iban con un merecido empate a 5 y con superioridad tras las tarjetas amarillas a los visitantes Pablo Pérez (min. 37) y Julio Díaz (min. 40).

Tras el descanso, saltó Kaleido dispuesto a rematar, aprovechando la doble inferioridad visitante, y en diez minutos liquidó el partido con tres ensayos por medio de Abadía (min. 41), Carlos López (min. 44), pasando la patada Silla, y Carlos De Cabo (min. 49), que daban ya el punto bonus ofensivo para redondear la victoria.

El Real Oviedo no conseguiría adentrarse ya en campo vigués, que demostró la férrea defensa que Maxwell había trabajado durante la semana. Carlos De Cabo nuevamente finiquitaba el partido con un nuevo ensayo en el minuto 60, poniendo el marcador en 27-5.

Tras esta necesaria victoria, Kaleido afronta el calendario con mayor tranquilidad y recibe en la próxima jornada a AVK Bera Bera RT, segundo clasificado.