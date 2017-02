Cabral está disponible para el Madrid

El preparador celeste, Eduardo Berizzo, se desayunó ayer con la buena noticia de que podrá contar con Gustavo Cabral para el compromiso liguero de mañana ante el Real Madrid (Balaídos, 20.45 horas). El defensa central argentino no pudo concluir el jueves el primer encuentro de la semifinal de Copa del Rey contra el Alavés por una sobrecarga en los músculos isquiotibiales y tuvo que ser sustituido por el catalán Sergi Gómez en el tramo final del partido.

El problema ha sido menor de lo esperado, como demuestra el hecho de el futbolista participase ayer normalmente en la sesión de trabajo dispuesta por el preparador celeste en las instalaciones deportivas de A Madroa. Aunque el entrenamiento fue poco exigente, de recuperación para los que jugaron como titulares contra el conjunto vasco, Cabral completó la sesión sin molestias evidentes. A esta circunstancia hay que añadir la buena señal de que el futbolista no aparezca en el parte de enfermería difundido por los servicios médicos del club. En éste figuran tan solo Claudio Beauvue, camino de cumplir once meses de recuperación, y Rubén Blanco, con un esguince en el hombro derecho. El portero de Mos no ha recibido por el momento el alta médica, a pesar de que hace unos días ya que se entrena de forma limitada con el grupo. El guardameta es, salvo que hoy mismo reciba al alta médica, seria duda para el compromiso ante los blancos, en el que, salvo sorpresa de última hora, Sergio Álvarez se situará bajo el travesaño. La previsible baja de Blanco volverá a dar entrada en la convocatoria al portero del filial Iván Villar.

Sergio Álvarez repetirá como titular. Tras su buen desempeño en la eliminatoria de cuartos de final de Copa ante los blancos y mantener la portería a cero el pasado jueves ante el Alavés, el guardameta de Catoira será uno de los pocos que repita en el once que Berizzo desplegará frente al conjunto que dirige Zinedine Zidane.

El entrenador del Celta anunció el jueves, tras el primer asalto de la semifinal copera, su intención de rotar mañana frente al conjunto blanco para que sus titulares afronten el decisivo duelo del próximo miércoles en Mendizorroza lo más frescos posibles. "Imaginaremos rotaciones", desveló el técnico. Berizzo no precisó, sin embargo, si el movimiento de piezas será masivo, como ocurrió en los partidos jugados en Anoeta y Butarque, o si opondrá a los blancos un once mixto, integrado por titulares y suplentes.

La idea de las rotaciones masivas es la que cobra más fuerza, considerando la gran importancia que la Copa ha adquirido para los celestes y el desgaste que puede producir un encuentro frente a un rival del calibre del Real Madrid en un envite en el que, al fin y al cabo, no hay en juego más que tres puntos. La impresión general es que, al margen de Sergio, apenas dos o tres futbolistas de los que jugaron contra el Alavés van a repetir mañana en la Liga, seguramente uno de los defensas (tal vez Roncaglia para dar descanso a Mallo) y uno o dos de los centrocampistas.