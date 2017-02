Pape: "Siempre he soñado con jugar ante el Real Madrid"

Pape Cheikh confía en que las rotaciones que Berizzo planea realizar en el partido de Liga de este domingo contra el Real Madrid le concedan un. "Siempre he soñado con jugar un partido así", ha confesado este mediodía el centrocampista canterano en la vuelta al trabajo del equipo celeste. "No sé si voy a jugar pero me gustaría. Me entreno para jugar cada partido", ha añadido Pape, a quienen el encuentro liguero de la primera vuelta en el Santiago Bernabéu, donde gozó de una buena oportunidad para marcar. "Lo recuerdo perfectamente y he aprendido de eso. Si vuelve a pasar, daré una alegría a la afición", ha asegurado.