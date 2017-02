Celta - Alavés en la Copa del Rey | Berizzo: "La Copa es un sueño que perseguimos todos"

Eduardo Berizzo sueña con la levantar la Copa del Rey el próximo 27 de mayo. "Es un sueño que perseguimos todos y para que pasen las cosas hay que soñarlas. Quisiera ganar la final por mis jugadores", ha confesado el entrenador del Celta la en la víspera del primer asalto de las semifinales del torneo frente al Deportivo Alavés. Para estel choque, el preparador celeste podrá disponer del danés Daniel Wass, que se ha entrenado sin sufrir molestias en el hombro derecho y apunta a titular mañana ante el conjunto vitoriano.



El "Toto" Berizzo encara la semifinal copera sin sentirse favorito, consciente de las dificultades que le va a plantear el Alavés, un adversario "ordenado y sólido" que ya ha demostrado en la Liga su potencial en Balaídos. "No creo favorito al Celta, nos espera una eliminatoria muy igualada", ha asegurado.



El preparador celeste ha explicado que el objetivo del Celta, al igual que ocurrió en el anterior cruce frente al Real Madrid, es resolver el trámite de la eliminatoria dentro de siete días en Mendizorroza. Berizzo ha resaltado, en este sentido, la importancia de mantener la portería a cero en el encuentro de mañana por el valor doble de los goles en campo contrario, pero ha precisado que no es la única cuestión que su equipo debe tener en cuenta. ?Es importante no recibir goles pero no me imagino el partido solo defendiéndome o solo atacando, ha señalado el técnico, que ha augurado un encuentro "muy similar" al que ambos equipos disputaron recientemente en la Liga en Balaídos y ha apostado porque su equipo afronte la eliminatoria siendo fiel a sus señas de identidad.



El entrenador del Celta facilitará mañana, tras el entrenamiento matinal que el equipo celebrará en A Madroa, la lista de convocados para el partido, en la que estará Daniel Wass pero no el último fichaje del equipo en el mercado de invierno, el danés Andrew Hjulsager, cuya inclusión el técnico considera "demasiado prematura".