Con la raqueta y con los libros

Martín de la Puente Riobó (Vigo, 22-6-1999) conquistó en Tarbes (Francia) su tercer título mundial sub-18 de tenis en silla de ruedas. Lo hizo el pasado domingo, a la misma hora que Rafael Nadal se enfrentaba a Roger Federer en el Open de Australia. "Fueron dos finales históricas", dice el vigués. Pero ambas estaban separadas por miles de kilómetros. "Yo soy muy de Nadal. Es un ejemplo de deportista y capacidad de superación. También admiro a Federer, uno de los más grandes. La derrota de Nadal me dolió, pero me llevé una gran alegría por otra parte". El tenista del Real Club Náutico de Vigo solo pudo ver en directo un set del Open de Australia.

Tenía una cita en la pista francesa con Ruben Spaargaren, un holandés que le examinó de forma "muy exigente". El 7-5, 4-6 y 6-3 es una muestra de la igualdad entre ambos, considerados como favoritos al triunfo final. Cada uno de ellos jugó cinco partidos en el Mundial. El único que salió con todos los triunfos fue el vigués.

"Es un torneo exigente y duro. Ya lo conocía de otros años. Los rivales se preparan muy bien y no se pueden cometer errores", reconoce. Martín de la Puente comenzó hace cinco años su participación en esta competición. Ganó tres títulos, los últimos de forma consecutiva, y fue finalista en otra edición. En la primera, con solo 12 años, le sirvió para coger un grado de experiencia que ahora resultó también de gran valor. El tenista vigués desvela que "me encontraba bien y con muchas ganas de volver a ganar. Sin embargo, sabía que era complicado. Las cosas resultaron tal como estaba previsto. Los partidos fueron duros. Quizás en la final no estuve bien, pero me sirvió para ganar. Eso es también importante". Siempre acompañado de Javier Currás, su entrenador, explica que "los dos vivimos todo el torneo con intensidad. Es una de las citas más importantes de la temporada para nosotros".

Quiso formar pareja tenística en el mundial con Jeef Van Deorpe, un belga con el que ha competido alguna vez. Estaban inscritos en la especialidad de dobles, pero su compañero sufrió una inoportuna gripe que les obligó a retirarse del torneo.

Después de levantar el trofeo de campeón, Martín de la Puente inició el viaje de vuelta a casa en automóvil. Casi 1.000 kilómetros. Un trayecto que terminó en Vigo casi a las tres de la madrugada. Explica que "fue otra aventura, pero lo doy por bien empleado. Hay que estudiar y no podía perder mucho tiempo. Pero la carretera también cansa, aunque se viaja mejor después de ganar".

El vigués estudia Bachillerato en el Instituto del Castro y ayer por la tarde se encontraba "rodeado" de libros, apuntes y libretas. Al mismo tiempo, piensa en el futuro. Uno de sus grandes desafíos es poder conseguir una plaza la próxima temporada en una universidad de Barcelona. Explica que "allí hay un centro de alto rendimiento y sería bueno que pudiera entrenar y compaginar los estudios. Es algo que me lo planteo también como un desafío".

La temporada tenística acaba de comenzar para Martín de la Puente. Y también con un gran éxito. El año pasado, entre sus numerosos logros, destacó el diploma olímpico que logró en los Juegos de Río. Sus próximas citas serán en Worton (Inglaterra), dentro de dos semanas, y en Rotterdam (Holanda) a finales del mes de febrero. Sus buenos resultados provocaron que los organizadores le invitaran. El vigués se encontrará allí con algunos rivales que ya conoce del mundial. No serán competiciones de tanto valor, pero están consideradas como de las más importantes del calendario de tenis en silla de ruedas.