Celta - Alavés en la Copa del Rey | Jozabed: "La eliminatoria con el Alavés está al 50 por ciento"

El primero de los fichajes en este mercado de invierno, el sevillano Jozabed Sánchez, no ve favorito al equipo de Berizzo en la semifinal de Copa del Rey que el Celta afronta a partir de este jueves frente al Alavés. "No me gusta hablar de favoritismos. Va a ser una eliminatoria muy complicada, que los dos equipos queríamos. Creo que las posibilidades están al cincuenta por ciento", ha señalado el media punta celeste tras el entrenamiento celebrado este mediodía en las instalaciones de A Madroa.

Jozabed ha destacado el gran nivel de juego ofrecido esta temporada por el Deportivo Alavés lejos de Mendizorroza y por eso considera que el principal objetivo del Celta debe ser mantener su portería a cero en el primer asalto del cruce este jueves en Balaídos. "Lo más importante es mantener nuestra portería a cero. Tenemos que jugar el partido sabiendo que hay un partido de vuelta en el que se va a resolver la eliminatoria. Habrá que jugar con cabeza y paciencia frente a un rival que se encierra atrás para buscar la contra", ha explicado.



El atacante sevillano ha indicado, en este sentido, que espera este jueves un partido muy similar al que ambos equipos disputaron recientemente en la Liga, en el que los celestes tuvieron muchos problemas para doblegar al Alavés en superioridad numérica. "Es un equipo que tiene una señas de identidad muy claras, un equipo rocoso, defensivamente muy fuerte que cumple contra cualquier rival", ha explicado.



Jozabed ha aprovechado su comparencia ante los medios informativos para hacer balance de sus primeras semanas en el Celta, que ha calificado de "muy positivas"."Me estoy adaptando bien", ha apuntado el atacante, que espera ir mejorando "con el paso de los entrenamientos y los partidos".