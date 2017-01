Leganés - Celta | El Celta descongela Butarque

El Celta cierra un mes de enero para enmarcar con un nuevo triunfo. El equipo que dirige Eduardo Berizzo doblegó a domicilio al Leganés (0-2) en un partido tan frío como el invierno madrileño. Con más calidad en sus botas, los jugadores celestes aprovecharon su puntería dentro del área para llevarse los tres puntos ante un flojo conjunto pepinero. Resolvieron con sus goles Álvaro Lemos en la primera mitad y John Guidetti en la segunda. Además, la victoria se fraguó con un Celta repleto de rotaciones. Pione Sisto comandó el plan de un 'Toto' que pudo permitirse reservar titulares de cara al importante encuentro del jueves ante el Alavés en las semifinales de Copa del Rey. Con esta victoria, los vigueses se acuestan séptimos y dormirán a solo cuatro puntos de Europa.

La segunda vuelta arrancó con revancha. Si el Leganés había sorprendido al Celta en el primer partido de Liga en Balaídos, esta noche los celestes le devolvieron la machada. Además, los vigueses no necesitaron quemar todas sus naves para ganar. Lo lograron con un equipo otra vez condicionado por la Copa del Rey y la presencia en el once de muchos futbolistas de la segunda unidad. Eduardo Berizzo dejó que pesos pesados como Sergio, Mallo, Radoja o el 'Tucu' acompañasen en la formación a Sergi Gómez, Fontás, Planas, Señé, Rossi, Sisto y Lemos, que debutó en Butarque como jugador de Primera División. El plan B del 'Toto', que a punto estuvo de puntuar la semana pasada en Anoeta, esta vez pudo salir victorioso ante un Leganés que se limitó a colgar balones al área.

El encuentro tuvo poca historia. El frío y las heladas de estos últimos días provocó que el estado del césped de Butarque no estuviese en las condiciones idóneas para la práctica del fútbol. El Leganés, conocedor de esta circuntancia, apostó desde el principio por el juego directo. El Celta, incapaz de jugar con precisión a ras de suelo, se contagió de la gripe del pelotazo. El balón pasó más tiempo en el aire que en las botas de los jugadores.

Los vigueses no pasaron verdaderos aprietos. Tan solo por un par de avisos del cuadro pepinero con un gol bien anulado por fuera de juego de Pablo Insua y un disparo de Szymanowski que taponó Fontás. Mientras tanto, el Celta se mostraba incapaz de plantase con claridad cerca de la portería defendida por Herrerín. Pione Sisto fue el único que no notó el frío en las piernas y volvió loco a su par. Víctor Díaz tardará un tiempo en olvidarse de los regates que una y otra vez le hizo el danés. Sin más chispas que las que encendía el extremo nacido en Sudán del Sur, el gol de los célticos llegó en una jugada aislada. Después de un saque de banda de Hugo Mallo; Señé encontró a Álvaro Lemos dentro del área. El gallego controló, giró sobre si mismo y alojó con un zurdazo el balón en la red. Debut soñado para el ex del Lugo, que besa el santo en su primera aparición en LaLiga. La peor noticia para el Celta tuvo lugar unos minutos antes del descanso. Giuseppe Rossi, con molestias en el gemelo, tuvo que abandonar el campo. Guidetti fue su sustituto.

Tras el paso por los vestuarios Pione Sisto se desmelenó. Mientras el Celta se esmeraba en mantener su portería a cero, el danés se dedicó a hacer diabluras por la banda. En una de ellas forzó un penalti claro y Gudietti transformó por el centro la pena máxima. Partido resuelto. El Leganés, que no había sido capaz de inquietar a Sergio, pudo recortar distancias en los últimos minutos pero inexplicablemente Guerrero erró a puerta vacía.

El Celta suma un valioso triunfo a domicilio y se mantiene enchufado también en Liga. Pero el calendario seguirá exigiendo a los vigueses dar el do de pecho, que el jueves regresan a la competición con el encuentro de ida de las semifinales de Copa del Rey ante el Alavés en Balaídos.

Ficha técnica:

Leganés: Herrerín; Víctor Díaz, Insua, Mantovani, Adrián Marín; Timor (Luciano, min.53), Rubén Pérez, Gabriel; Unai López (Machís, min.73), Szymanowski (Samu García, min.73) y Guerrero.

Celta: Sergio; Hugo Mallo, Sergi Gómez, Fontás, Planas; Radoja, Pablo Hernández, Lemos (Jonny, min.79); Señé (Jozabed, min.89), Pione Sisto y Rossi (Guidetti, min.42).

Goles: 0-1, min.32: Lemos. 0-2, min.66: Guidetti.

Árbitro: Daniel Jesús Trujillo Suárez (colegio tinerfeño). Amonestó a Fontás (min.45) y Gabriel (min.86).

Incidencias: encuentro correspondiente a jornada veinte de LaLiga Santander disputado en el estadio Butarque ante 10.929 espectadores. En la previa se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de José Firgaira, socio número dos del Leganés.