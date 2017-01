Celta - Alavés en Copa del Rey | El Alavés no se guarda nada para la semifinal de Copa

El Alavés no se ha guardado nada esta tarde para el partido se semifinales de Copa del Rey en Balaídos ante el Celta. El conjunto vitoriano, que hoy ha recibido en Mendizorroza al Atlético de Madrid, ha saltado al campo con un once plagado de jugadores titulares. Esta estrategia de Mauricio Pellegrino, que no resta ninguna prioridad a LaLiga, contrasta con la de su compatriota Eduardo Berizzo. El dueño del banquillo del Celta dispone de una plantilla más larga que la del equipo albiazul y puede presumir de su capacidad para hacer rotaciones. El 'Toto' ya lo hizo el fin de semana pasado en Anoeta ante la Real Sociedad y se espera que lo haga esta noche en Butarque ante el Leganés. El objetivo de Berizzo es que sus jugadores más importantes lleguen frescos al histórico encuentro de Copa el próximo jueves a las 21.00 horas.

Mauricio Pellegrino, por su parte, no reserva titulares. Ante el Atlético de Madrid ha formado con su once tipo (el mismo que jugó en Liga en Balaídos hace dos semanas) con la excepción de Gaizka Toquero, que ha entrado como titular en el lugar de Édgar Méndez. Frente a los colchoneros el Alavés ha salido con un equipo muy parecido al que presentará el jueves con: Pacheco, Femenía, Laguardia, Feddal, Theo Hernández, Marcos Llorente, Manu García, Camarasa, Ibai Gómez, Toquero y Deyverson.

El propio entrenador de la escuadra de Vitoria reconoció ayer que su participación en la semifinal de Copa es "un hito a disfrutar".