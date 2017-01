La final de Copa, un sueño cercano

La imaginación alcanza lugares insospechados, incluso para los aficionados más optimistas del Celta, que apenas hace un lustro se ilusionaban con que su equipo retornase a Primera División. Tras alcanzar por segunda temporada consecutiva las semifinales de la Copa del Rey y después de eliminar el pasado miércoles al Real Madrid, las expectativas del celtismo se disparan, incluso entre la plantilla que dirige Eduardo Berizzo, acostumbrada a la mesura cuando se abordan los objetivos deportivos. Hoy se conocerá el rival al que el Celta disputará una plaza en la final. El sorteo comienza a las 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. En el bombo, además de la bola del Celta, estarán las del Alavés, el Atlético de Madrid y el Barcelona, que ayer eliminó a la Real Sociedad.

Por descontado, el equipo vitoriano es el deseado por la mayoría del celtismo. Así lo han expresado Txetxu Rojo, Patxi Salinas y José Méndez, consultados ayer por este diario. Jonny Castro, por su parte, evita pronunciarse sobre las preferencias. Ahí también cala el discurso de Berizzo sobre una plantilla a la que mentaliza para no temer a nadie. El lateral de Matamá, sin embargo, concede una pequeña licencia: admite que le gustaría iniciar la eliminatoria fuera de casa, como sucedió en los duelos ante UCAM, Valencia y Real Madrid, saldados todos ellos a favor de los célticos, que suman cinco triunfos y un empate en esta edición de la Copa.

Ese camino de éxitos anima a Jonny a reconocer que el equipo de Berizzo también sueña con alcanzar la final del torneo del KO. "Este año en la Copa siempre dijimos que que queríamos ir a más y que queríamos llegar a la final, después de lo ocurrido el año pasado. Daremos el doscientos por cien para estar en la final", reitera el canterano, quien no guarda ni un solo recuerdo del fatídico partido de 2001 en La Cartuja, que significó el tercer fracaso del Celta en la cita definitiva para conquistar la Copa. "No me acuerdo de nada de esa final, yo entonces tenía 7 años", añade Jonny, quien insiste en que el equipo debe centrarse ahora en el partido de mañana ante el Leganés.

Txetxu Rojo no olvidará nunca la edición de la Copa de 1994, en la que dirigió al Celta hasta la final del Calderón frente al Zaragoza, el mismo que se cruzaría con los célticos en Sevilla siete años después. "Aunque perdimos en los penaltis, hubo grandes momentos. El recibimiento en el aeropuerto es de esas cosas que no se me van a olvidar nunca. Las semifinales y la final se me han quedado para siempre en el recuerdo", subrayaba ayer el exentrenador del Celta.

Si le toca el Alavés como rival, Rojo considera que el equipo de Berizzo "tiene más posibilidades" de alcanzar la cuarta final de su historia, aunque advierte de la peligrosidad del conjunto vasco.

Patxi Salinas era uno de los centrales que dirigía Rojo en la primera mitad de los años noventa del siglo pasado. El ahora entrenador del Rápido de Bouzas resalta que la eliminación del Real Madrid por parte del Celta "tiene mucho mérito", y destaca el comportamiento del celtismo: "Ahora hay más afluencia que en el año 94. Nuestro recibimiento ante el Tenerife fue muy bonito, pero el de ayer [por el miércoles] me pareció apoteósico".

El exfutbolista vasco apunta al Alavés como el rival "más asequible" en el sorteo de hoy en Madrid. "El Atlético tiene un nivel similar al Celta, sería una eliminatoria muy dura. El coco es el Barcelona. Hay que intentar verlo en la final, en caso de que llegásemos. A doble partido sería muy complicado eliminarlo".

El máximo representante del celtismo en la actualidad, José Méndez, coincide en señalar al Alavés como el adversario que "todo el mundo quiere" para disputarse un puesto en la final de Copa. "Se supone que es el rival más débil, en teoría. Lo que hicimos con el Real Madrid nos lo puede hacer cualquiera a nosotros, pero está claro que debería resultar más complicado ante Atlético o Barcelona, y sobre todo a doble partido".

Méndez, que preside la Federación de Peñas del Celta, ve al equipo de Berizzo "muy capacitado para ganarle a cualquiera a partido único". No olvidará este seguidor lo vivido el miércoles: "El tema de la quedada, el recibimiento al equipo o el bufandeo en el estadio han llamado la atención mediática también a nivel nacional. Además no se han producido incidentes", subraya con satisfacción. El sueño de la final está más cerca para el Celta.