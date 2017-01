Celta -Real Madrid | Duelo de ataques: Aspas-Guidetti vs Cristiano-Benzema

El Celta no renuncia a su estilo. Berizzo lo tiene claro. El técnico argentino ha cumplido su promesa. No saldrá a defender el resultado favorable logrado en el Santiago Bernabéu (1-2). Así lo demuestra el once que saltará dentro de unos minutos al tapete del Balaídos. El preparador celeste ha apostado por una tripleta ofensiva formada por Bongonda, Iago Aspas y Guidetti. El ataque del conjunto vigués será el encargado de intentar aprovechar las bajas de un Real Madrid que no podrá contar ni con Varane ni con Marcelo, ausencias que se suman a las de Dani Carvajal y Pepe.

Por otro lado, Eduardo "Toto" Berizzo se ha decantado por Daniel Wass para relevar al "Tucu" Hernández, que no podrá jugar el segundo asalto copero ante los blancos por acumulación de amarillas. El danés, un comodín para el argentino, acompañará a Marcelo Díaz y Nemanja Radoja en la sala de máquinas del Celta. En la retaguardia no hay sorpresas. Hugo Mallo y Jonny ocuparán los laterales mientras que Cabral y Roncaglia formarán el eje de una defensa que intentará mostrar la solidez de hace siete días en el asalto en el Santiago Bernabéu.

Por su parte, el Real Madrid también ha anunciado su alineación. Ésta es la apuesta de Zidane para buscar la remontada en Balaídos: Casilla; Danilo, Casemiro, Ramos, Nacho; Isco, Kroos, Kovacic; Asensio, Cristiano, Benzema.