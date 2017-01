Venta del Celta | La ciudad aplaude la decisión

Representantes de varios de los principales colectivos sociales y económicos de Vigo celebran la decisión de Carlos Mouriño de rechaza la oferta del holding chino. Y espera que Concello y Celta sepan encontrar una postura común.

Juan Güell - Presidente del Círculo de Empresarios de Galicia

"Muestra espectacular de compromiso"

"Mouriño siempre ha cumplido su palabra", destaca Juan Güell, presidente del Círculo de Empresarios de Galicia. "Cuando estuvo en el Círculo nos dijo que su opción preferida era no vender. Es bueno para la ciudad y una muestra de compromiso espectacular. Podría haberse forrado dejándolo en manos de otros. Ahora hay que ponerle las cosas fáciles para que el Celta siga siendo vigués". Respecto al estadio, indica: "Estará sujeto a los problemas legales o las dificultades para hacer las cosas. Lo ideal sería que se le pudiera vender Balaídos. No sé qué se podría hacer con Balaídos si no se vende. Cualquier decisión que se tome para atar más al club a la ciudad es una buenísima noticia".

Jaime Pereira - Presidente de la Asociación de Hoteles de Vigo

"Bien que se quede, pero no la venta del estadio"

"Me parece bien que se siga quedando en Vigo", declara Jaime Pereira, presidente de la Asociación de Hoteles de Vigo (Ahosvi). "Balaídos debería seguir siendo municipal. Es una opinión personal. No me parece bien que se venda a una sociedad anónima deportiva. Y también me parecería absurdo que se vaya a otros terrenos, pero las empresas son muy dueñas de hacer lo que estimen más conveniente".

César Ballesteros - Presidente de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra

"Echo de menos un gran centro multiusos"

Para el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de la provincia de Pontevedra (Feprohos), "desde el punto de vista hostelero nos interesa tener un club en Primera, de prestigio, y Mouriño lo ha hecho muy bien. Estamos en una situación idílica. El club está siendo uno de los principales generadores de marca para Vigo". A otros niveles matiza: "Más allá de la parte empresarial, como icono de la ciudad, nos genera cierta incertidumbre que pueda ser vendido a alguien que no sea gallego, que pueda contemplar al Celta como balance". Respecto al estadio, indica: "Seguro que hay una posición intermedia entre ambas opciones. Echo de menos un gran centro multiusos, con gradas móviles, algo polivalente que pueda tener una capacidad para 5.000-10.000 personas, para eventos deportivos y de música. A lo mejor se puede llegar a un acuerdo para construirlo mediante una sinergia, en vez de tener un estadio nuevo y otro abandonado".

María Pérez - Presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos Eduardo Chao

"Mouriño ha hecho una buena gestión"

María Pérez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos Eduardo Chao (Favec), afirma: "Entiendo que la trayectoria de Mouriño ha sido buena, con una buena gestión. El Celta es de Vigo y venderlo a un grupo de fuera supondría que perdiera su esencia". Añade: "Con la cantidad de dinero que se ha invertido en la reforma del estadio, no se debería ir a otro lado, pero tampoco estoy a favor de que el Concello se lo venda. Que se sienten y lleguen a un acuerdo".

Víctor Fernández - Presidente de la Federación de Comerciantes de Vigo

"Es fundamental que el club siga en la ciudad"

Víctor Fernández, presidente de la Federación de Comerciantes de Vigo (Fecovi), considera una "noticia extraordinaria" la decisión de Mouriño. "Para el comercio es fundamental que el club siga en la ciudad porque es un gran imán que atrae a numerosas personas y repercute en todos los sectores". Fernández señala que "el Celta es de Vigo y se tiene que quedar aquí y entre todos tenemos que conseguir que así sea. En Bilbao hicieron el nuevo San Mamés al lado del campo que ya tenían y no necesitaron que saliese de la ciudad. Aquí tenemos que hacer lo mismo".

Manuel Sanjurjo - Expresidente del Club de Campo

"El mejor presidente de la historia del Celta"

Manuel Sanjurjo, expresidente del Club de Campo, celebra que Mouriño se haya negado a vender sus acciones. "Es el mejor presidente de la historia del Celta", señala Sanjurjo, quien añade que "si el equipo se queda en Vigo bajo su mando será la mejor noticia posible para el club, la afición, la ciudad y toda la provincia". Sanjurjo lamenta: "No entiendo el bloqueo por parte del Concello a todas las propuestas que ha hecho el señor Mouriño. Hay suficientes terrenos".

Justo González Ballesta - Presidente del Real Club Náutico de Vigo

"La vinculación con la ciudad es buena noticia"

"Como presidente de un club centenario vigués creo que toda actuación encaminada a favor de la vinculación de una entidad histórica con la ciudad es una buena noticia porque el Celta es una seña de identidad para Vigo", constata Justo González Ballesta, principal mandatario del Náutico

Daniel Costas - Presidente de la Asociación de Fútbol Aficionado de Vigo

"Es mejor que el centro de decisión esté cerca"

"Es la mejor noticia que podíamos tener", analiza el presidente de la Asociación de Fútbol Aficionado de Vigo (Afavi). "Nos parece más accesible que su centro de decisión esté cerca a la hora de colaborar con el fútbol base. Veíamos con preocupación su posible venta, aunque entendíamos que las personas tienen decisiones importantes que tomar y todas son respetables". Costas destaca "la trayectoria de Mouriño y su directiva en la relación con el fútbol base". Y reconoce: "Nos gustaría que hubiese un entendimiento entre las instituciones y el Celta para facilitar los proyectos que el club tiene en mente".

Jorge Cebreiros - Presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra

"No todos rechazarían cerca de 100 millones"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, indica: "Desde el punto de vista del sentimiento celtista, creo que esta decisión redunda en el bien de los ciudadanos que disfrutamos con el equipo. Desde el punto de vista empresarial, es una decisión absolutamente personal de Carlos Mouriño. Y tengo que decir que generosa. No todo el mundo estaría dispuesto como empresario a rechazar una oferta de cerca de cien millones de euros. Es una apuesta por Vigo y por el Celta". Cebreiros cree que la relación con el Concello "solo debe evolucionar en positivo. No hay otra vía que la de que todos vayamos de la mano en un sentimiento. Si es posible que esa relación nos pueda conducir a una ciudad deportiva, además de al disfrute del estadio, fantástico".

Francisco Doblas - Presidente de la Agrupación de Antiguos Jugadores del Celta

"La venta suponía una incertidumbre"

Advierte Paco Doblas en calidad de presidente de la Agrupación de Antiguos Jugadores del Celta: "La venta suponía una incertidumbre. No podíamos opinar. Si ahora ya ha dicho que no va a vender, la agrupación se alegra. Estamos con el Celta y con la ciudad".