Celta - Real Madrid en la Copa del Rey | Sergio Álvarez: "Será un partido más difícil que el de ida"

El Celta ha comenzado a preparar esta mañana en A Madroa el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey que el miércoles le enfrentará en Balaídos al Real Madrid ( 21.15 horas). A pesar de la ventaja lograda por los célticos en el encuentro de ida (1-2), en el vestuario del conjunto vigués reina la prudencia, pues los jugadores de Eduardo Berizzo son conscientes de las dificultades que presentará el líder de LaLiga y vigente campeón de Europa y del mundo. De hecho, el guardameta Sergio Álvarez espera mayores dificultades en Vigo que en Madrid para superar a los de Zinedine Zidane.

"El favorito es el Real Madrid, juegue quien juegue, ya que es el campeón de Europa. Nosotros tenemos muchas ganas e ilusión de continuar vivos en la Copa y vamos a intentar complicarle la vida", señaló esta mañana Sergio Álvarez, que mantendrá la titularidad en la portería ante la baja por lesión de Rubén Blanco.

El guardameta de Catoira habla de las posibles claves para derrotar a un rival que vuelve a Vigo tras más de un año de ausencia. "Seguramente será un partido más difícil que el de ida y buscarán marcar pronto un gol. Nosotros también tendremos que marcar, de lo contrario será muy difícil pasar la eliminatoria. No dejarles espacios será lo más importante porque ahí el rival es muy peligroso. No dejar que hagan transiciones y, a partir de ahí, jugar muy juntos y hacerles daño y crear ocasiones de peligro para que no se sientan cómodos. Si solo nos dedicamos a defender, ellos se sentirán muy cómodos y tenemos que hacer daño", reiteró.

Resta importancia Sergio Álvarez a las ausencias en el equipo de Zidane. "Las bajas de Marcelo y de Modric son importantes pero tienen una plantilla importante y pese a las bajas será un partido complicado. El favorito es el Real Madrid, juegue quien juegue, ya que es el campeón de Europa. Nosotros tenemos muchas ganas e ilusión en continuar y vamos a complicarle la vida".

El guardameta gallego lamenta la baja por sanción de Pablo Hernández, pero cree que el apoyo del celtismo será clave para superar la eliminatoria: "Tucu es un jugador importante pero el que juegue por él lo hará también bien.

El papel de la afición será muy importante y necesitaremos su apoyo y su energía en los momentos difíciles, que los habrá, pues el Madrid está acostumbrado a jugar este tipo de partidos"

Y sobre su titularidad, resalta: "Cada partido que juegue será un premio para mí y estoy disfrutando del gran momento del equipo. Hemos realizado una buena primera vuelta porque comenzamos con dificultades la temporada y el equipo fue creciendo y fue a más. Fue una pena no sumar al menos un empate ayer pero estamos cerca de los puestos europeos y seguimos vivos en Europa y en la Copa".