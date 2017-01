Venta del Celta | Las peñas celebran que el club no se venda

Las peñas del Celta celebran la decisión de que Carlos Mouriño haya tomado la decisión de rechazar la oferta que había recibido de un grupo asiático para comprar el Celta y que centre sus esfuerzos en tratar de impulsar al club con otros proyectos como el de la nueva ciudad deportiva o el estadio. Para las agrupaciones que siguen al Celta alejar la sombra de la venta ayudará al ambiente que se vive alrededor del club.







Pepe Méndez | Presidente Fed. Peñas

"Nadie quería la venta al grupo chino"

Pepe Méndez, presidente de la Federación de Peñas, aseguró ayer que la decisión de Mouriño es buena porque "casi nadie quería la venta al grupo chino porque suponía mucha incertidumbre para el club". El presidente de la Peña de Arbo comentó que "en la reunión que tuvimos hace tiempo con Mouriño ya nos había dejado entrever que la intención era no vender aunque existía esa oferta. Me alegra que tenga ilusión por sacar adelante otros proyectos como la ciudad deportiva que es en lo que parece que se va a centrar. Puede que estos días haya recibido alguna clase de mensaje que le haya ayudado a tomar esta decisión".



Cé Rodríguez | Peña Lío en Río

"Ojalá ayude a terminar los proyectos en marcha y los que vengan"

El presidente de la Peña Lío en Río, Cé Rodríguez, expone la opinión de la agrupación a la que pertenece: "Nos parece una muy buena noticia, porque entramos en un par de meses en los que la estabilidad institucional es clave. Nosotros hemos defendido siempre un equipo con identidad, que nos represente. Sabemos que vivimos una época en la que los movimientos de capital desde la otra parte del mundo cambian incluso sociedades enteras, pero nos gusta la idea de agarrarnos al romanticismo de un Celta 100% de aquí". Rodríguez incluso va más allá al asegurar que "ojalá implique no solo estabilidad en Casa Celta, sino que ayude a que las instituciones se sienten a la mesa con el club y se terminen tanto los proyectos en marcha como los que puedan darse".



Fernando Juncal | Peña Morriña Celeste

"Soy partidario de que se quede en el Celta"

El presidente de la Peña Morriña Celeste, que agrupa a los aficionados del club que están en la capital de España, asegura que "soy partidario, por supuesto, de que Mouriño se quede en el Celta y un inversor extranjero no compre el Celta. Para mí es una buena noticia. Ahora espero que el Celta siga creciendo por ejemplo con una ciudad deportiva o explotando los bajos de Balaídos, pero siempre dentro de la legalidad, a precios de venta o condiciones justas y sin desafíos o amenazas por parte de Mouriño".



David Penela | Comando Celta

"Espero que acabe con la división y debates en el celtismo"

David Penela, miembro de Comando Celta, asegura que "después de tantas idas y venidas es difícil saber si estamos ante el episodio final de este culebrón. La permanencia del presidente Mouriño siempre será buena noticia, por su buen hacer en la gestión deportiva y económica. Ojalá sirva para terminar con la división y los debates entre el celtismo. La única duda es que ocurriría si no logra ni comprar Balaídos ni construir fuera".



Alberto Baquero | Siareiros

"Es bueno que el club siga en manos gallegas"

Alberto Baquero, uno de los componentes de la Peña Siareiros.net, explica que "la continuidad del Celta en manos gallegas es una grandísima noticia y más aún si es en manos del presidente que nos llevó a la situación deportiva y económica que estamos disfrutando ahora. Ojalá esto signifique que la situación extradeportiva vuelva a ser la que era hace un año, antes de la pesadilla que vivimos estos meses. Y si es con un estadio propio o ciudad deportiva, mejor que mejor. Espero que los inversores extranjeros no vuelvan a sobrevolar por Vigo".



Filipe Abalde | Colectivo Nos

"Esperemos que agora Celta e Concello cheguen a un acordo"

Filipe Abalde, representante del Colectivo Nos, también celebra la noticia aunque aporta un importante matiz: "Pois de momento temos que valorala nova como positiva....pero hai que facer fincapé en que rexeitou esta oferta....non que rexeitara vender". La postura de la agrupación es que "dende Nos sempre defenderemos que Concello e Celta cheguen a un acordo que sexa positivo para as dúas partes. Que se plasme dalgún xeito que o Celta poida sacar os seus proxectos adiante....pero tamén defendemos que non se perda a titularidade municipal do estadio. Entenderíamos unha cesión de Balaídos ao Celta sempre que se poida rebocar esa cesión se o clube e vendido nun futuro a algún fondo de inversion alleo. Defenderemos sempre o público sobre o privado pero entenderíamos que se lle facilitasen as cousas ao Celta polo que represente e repercute económicamente na cidade". No cree que desaparezcan los rumores en el futuro porque "el Celta e un pastel moi apetecible".



Preferencia Celeste

"Permite que nos centremos no ámbito deportivo"

Preferencia Celeste consensuó su opinión entre la directiva que reza del siguiente modo: "La decisión permite que nos centremos ó 100% no ámbito deportivo nun dos mellores momentos na historia do Celta, e deixando de lado temporalmente un problema no que todos temos que perder, e no que o propio Mouriño sabe que non ten fácil solución a curto prazo. Posiblemente a medio prazo Mouriño tente retomar tanto Balaídos como a venda dun xeito que provoque menos tensións que as que provocou a noticia desta vez e nun clima de menos confrontación".



Iago Diz | Carcamáns

"Parece que se espanta o fantasma dunha venta"

Desde la Illa de Arousa Iago Diz, de Carcamáns, asegura en relación a este asunto que "parécenos unha boa noticia, por fin parece que se espantan os fantasmas dunha futura venta. Supoñemos que esto implica que Mouriño e a familia se van a centrar no Celta, en Balaídos e no crecemento do clube. Seguramente na ronda de contactos cos partidos politicos se lle deixou entrever algún tipo de colaboracion ou apoio que fixo que Mouriño tomara esta decisión de rechazar a oferta".



Reyes Alvarez | Peña Terra Celeste

"No nos gusta tanta incertidumbre"

La presidenta de la Peña Terra Celeste asegura sobre la decisión de Mouriño que "está siendo un año bastante raro. Deberíamos estar disfrutando y hablando solo de fútbol, pero con lo ocurrido en los últimos meses es difícil aislarse. Se habló de la posible venta y el presidente admitió el depósito que realizó un grupo empresarial por una suma de dinero. Ahora leemos que no se vende. No nos gusta esta incertidumbre. Hoy sí, mañana no, pasado...ya se verá. Es un milagro que Berizzo consiga mantener al margen al equipo, pero ahora mismo es lo único que nos importa, apoyar al Toto y a los jugadores".