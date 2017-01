El Celta B resuelve sobre la campana

El Celta B sigue de dulce y sumó ante el Palencia tres importantes puntos para mantenerse en la pugna por la primera plaza y consolidar todavía un poco más sus opciones de luchar por los puestos que dan derecho a pelear por el ascenso. Eso sí, los pupilos de Alejandro Menéndez, después de haber desperdiciado varias claras ocasiones y haber sufrido también algún susto en la segunda parte, tuvieron que esperar hasta los últimos instantes para superar a un Palencia que apostó por un planteamiento muy defensivo, concediendo totalmente la iniciativa y el balón a los locales. Al final, el oportunismo de Borja Iglesias sirvió para encauzar una victoria que él mismo selló cuando se cumplía el tiempo reglamentario.

La apuesta defensiva del Palencia estuvo a punto de saltar por los aires ya en los primeros instantes del encuentro, cuando una llegada por banda derecha de Kevin permitió al lateral diestro del Celta B alcanzar la línea de fondo y poner un buen balón atrás para Hicham. El delantero del conjunto vigués tuvo tiempo para controlar y sacar un buen disparo que un defensor visitante logró despejar a córner casi sobre la línea de gol.

Después de esa primera peligrosa ocasión cuando aún no se había cumplido el minuto cinco de partido, el choque entró en una fase de pausa. El Palencia, por su parte, bastante tenía con defenderse y, de hecho, en estos primeros cuarenta y cinco minutos no dio la más mínima muestra de peligrosidad en ataque salvo un disparo de Xavi More casi sin ángulo al lateral de la red.

Eso sucedió instantes antes de que Kevin, el jugador local con las ideas más claras en ataque, protagonizase otra buena llegada por banda derecha para aprovechar un medido servicio en profundidad de Borja Fernández y colocar un pase de la muerte al que Borja Iglesias llegó muy forzado y sólo pudo desviar sin precisar su remate (min. 21).

Todavía tuvo el Celta B otra buena ocasión más antes del intermedio para haberse marchado al descanso en ventaja. Fue casi cuando los dos equipos pensaban ya en irse a los vestuarios, en una pelota en la frontal del área visitante que Brais Méndez cedió de tacón para que Hicham disparase y Carrasco, lanzándose en plancha, despejase de cabeza un remate que llevaba muchísimo peligro.

El regreso tras el intermedio trajo otro buen susto para el Palencia, en forma de gol anulado al Celta B por fuera de juego previo en un saque de falta lateral. Fue el preludio a la oportunidad más clara de todo el partido para el conjunto de Óscar de Paula, la acción que pudo haber cambiado el choque por completo. Ibón colocó un preciso balón a la espalda de Adrián Castellano para buscar la carrera de Xavi More, quien sin pensárselo dos veces devolvió el servicio hacia el centro para la llegada de Diego Torres. El delantero visitante le ganó la acción a Néstor Díaz en su desesperada salida y consiguió rematar de cabeza. Sin embargo, cuando la pelota parecía colarse ya irremediablemente en la portería del Celta B, Kevin apareció para despejar sobre la misma línea.

Los pupilos de Alejandro Menéndez, por su parte, empezaban a dudar y ya no tenían fluidez en la circulación, convirtiéndose las llegadas por banda de derecha del omnipresente Kevin en su principal y casi único argumento ofensivo. Pese a todo, los locales volvieron a dar muestras de su peligrosidad en una combinación entre Borja Iglesias y Juan Mera, que este último culminó con un buen disparo que Alejandro logró desviar lo justo para que la pelota se estrellase en el larguero de su portería (min. 67).

La enésima internada de Kevin volvió a inquietar a la defensa de Óscar de Paula pero su peligroso centro no encontró rematador y en el rápido contragolpe Xavi More mostró su calidad para dejar sentado a Diego Alende y sacar un buen disparo que Néstor Díaz logró despejar en primera instancia e, incluso, en el segundo remate del jugador visitante tras haber recogido el rechace (min. 73).

El partido entraba entonces en su recta final con un Palencia cada vez más convencido de regresar a casa con un importante punto y un filial céltico hasta que una pérdida de balón en la salida permitió a los locales encontrar el hueco para la llegada por banda izquierda de un hasta entonces inédito en ataque Adrián Castellano. Su centro defectuoso no pudo ser rematado en primera instancia ni por Joao ni por Adrián Rodríguez, pero la pelota acabó llegando a Borja Iglesias, que, desde casi el punto de penalti, no perdonó.

Con más diez minutos todavía por delante, el Palencia intentó sobreponerse al mazazo recibido y tirar de corazón para volver a hacerse con un punto que ya saboreaba. Solo les quedaba a los jugadores de Óscar de Paula el recurso del balón parado y un córner cuando se cumplía el tiempo reglamentario se convirtió en un caramelo muy apetecible, provocando que todo el Palencia se metiese en área local. Pero, sorprendentemente, los visitantes optaron por efectuar en corto el saque de esquina, permitiendo a Joao recuperar la pelota e iniciar una larga carrera que culminó cediendo la pelota para que Borja Iglesias marcase el 2-0 y cerrase definitivamente el choque.