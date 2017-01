Duelo de necesitados en As Travesas

La fiesta del baloncesto masculino vuelve al pabellón de As Travesas con el derbi que disputarán, a partir de las 12 de la mañana, el Vgo Basket y el Seis do Nadal, en lo que es la última jornada de la primera vuelta del grupo A-B de la Liga EBA.

Será la primera vez que dos equipos vigueses se vean las caras en la categoría, y esta circunstancia levantó gran expectación entre los aficionados vigueses, por lo que podría registrarse una gran entrada.

Los dos equipos llegan a este duelo con una mala clasificación, aunque hay que reconocer que uno peor que otro. Los colegiales todavía no conocen la victoria tras doce jornadas de competición, mientras que los de Vgo ha sumado dos triunfos y están metidos de lleno en la pelea por desalojar la última plaza de descenso, que la tienen a una victoria.

También es cierto que los dos equipos llegar a este derbi en situaciones muy diferentes. Por un lado el Vgo Basket lo hace con toda la plantilla al completo, y con buenas sensaciones a pesar de la derrota del sábado pasado, en donde cayeron en la cancha del líder. La principal novedad del cuadro que entrena Alberto Gómez es la vuelta de Alejandro Castells, tras haber estado lesionado toda la primera vuelta. El alero jugó la semana pasada en Chantada sus primeros minutos de juego, y esta mañana será su debut oficial ante sus seguidores.

En peor momento llega el Seis do Nadal, que la semana pasada perdía a su base titular, Henríquez, que sufrió la tan temible "triada", con rotura del ligamento cruzado anterior y el ligamento lateral interno además del menisco interno. El jugador estará, como mínimo, seis meses de baja.

Pero este no es el único problema para el técnico colegial, Sergio González, pues tampoco podrá contar Jesús, que estará fuera de la ciudad, ni con Alexandre Pérez, que sigue de baja recuperándose de su operación en una calcificación en el tobillo desde antes de navidades.

De esta manera todas la papeletas de favorito son para el Vgo, que no quiere oír ni hablar de la ventaja que tiene antes de comenzar el encuentro.

No será la primera vez que ambos equipos se midan en partido, ya que en la pretemporada los dos equipos disputaron el primero de los partidos del Memorial Quino Salvo, con victoria del Vgo Basket. Un partido que no se parecerá en nada al que disputen esta mañana en As Travesas, pues en aquel momento los dos equipos habían comenzado a entrenar y las plantillas no se parecían en nada a las que ahora están luchando por salvar la categoría.

Ninguno de los dos entrenadores ha querido descubrir sus cartas de cara a este encuentro. Tanto Alberto como Sergio saben de la importante de la victoria tal y como está la clasificación. Para unos, ganar supondría dar un paso adelante para lograr la permanencia, y para los otros acabar con una pesadilla de muchas semanas sin lograr la primera victoria del campeonato.

Varias son las claves que van a decantar el partido de un lado u otro. No cabe duda de que tendrá mucha ventaja el equipo que consiga llegar más entero a los minutos finales del partido. Esta es una de las grandes asignatura del Seis do Nadal, que a medida que van pasando los minutos va perdiendo fuelle para entregar finalmente el partido. En esta ocasión, además, las ausencias de varios jugadores condicionan todavía más el desarrollo del juego.

Por su parte, Alberto García necesita que sus jugadores logren mantener la intensidad durante los cuarenta minutos de juego. No es extraño ver en los partidos del Vgo Basket, minutos en donde logran hacer un buen baloncesto, alcanzando ventajas importantes en el marcador, con otros instantes en los que desaparecen completamente de la cancha y son barridos.